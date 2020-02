Les actions Netflix se multiplient avec la crise des coronavirus

Le coronavirus est rapidement devenu un crise sanitaire de dimension internationale, puisque le foyer de la maladie s’est étendu de Wuhan (Chine) à d’autres pays. Tout cela a entraîné une hystérie collective exacerbée par l’alarmisme social, souvent injustifié. Mais tous les effets ne sont pas négatifs, car, comme le soulignent différents analystes du secteur, Les entreprises de type Netflix, qui fournissent leurs services à domicile, ont profité de l’épidémie.

La raison est évidente.. Une partie des abonnés à la plateforme de streaming ont pris la décision de quitter le moins possible leur domicile pour éviter de contracter la maladie. Et, comme le souligne le savant J. C. O ‘Hara à Variety, “Que feraient les gens s’ils étaient enfermés toute la journée?“La réponse est évidente: consommer des séries, des programmes et d’autres contenus audiovisuels à la demande. Parce qu’il faut en quelque sorte prendre du temps.

Catalogue Netflix

“Netflix est un bénéficiaire évident si les consommateurs restent à la maison par crainte du coronavirus. Et cela se reflète dans un performance considérable des cours des actions cette semaine“L’analyste de BMO Marché des capitaux, Dan Salmon, a écrit dans un document de recherche le vendredi 28 février dernier. En traduisant toutes ces informations en chiffres, les actions de Netflix ont augmenté de 0,8% cette semaine précisément Il a été l’un des pires de Wall Street en près de neuf ans par crainte qu’une propagation plus large du coronavirus n’entraîne une récession économique mondiale.

Avantage généralisé

Mais la plate-forme Netflix n’est pas la seule à pouvoir gagner. D’autres sociétés technologiques qui desservent différents consommateurs connectés à Internet, comme Facebook, Amazon, Peloton ou Slack, pourraient également en bénéficier. Différents analystes ont déduit que les fournisseurs de divertissement à domicile ont vu un côté positif de l’épidémie. Dans un rapport d’un groupe de Moody’s Investors Services, dirigé par Neil Begley, il est indiqué que “si la contagion s’est généralisée à l’échelle internationale, plus de gens chercheront probablement différentes options pour se laisser distraire comme Comcast, AT&T ou des émissions de télévision et des films en streaming de Netflix, Disney Plus ou HBO Max, entre autres. “

