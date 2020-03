Les activités culturelles s’arrêtent à Cuba, mais la musique continue

▲ Impression régulière dans un salon de coiffure à La Havane, bien qu’avec des masques faciaux.

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. 9

Havana. Hier, les activités des maisons de la culture, des bibliothèques, des musées, des galeries d’art et des librairies de Cuba ont été suspendues, dans le cadre des mesures de prévention et de contrôle du coronavirus, qui cause la maladie de Covid-19, a confirmé le ministère de la La culture insulaire dans un communiqué.

Ces mesures dureront jusqu’au 30 avril, date à laquelle leur pertinence sera évaluée en fonction de la situation épidémiologique, précise la note d’information.

La mesure rejoint celle mise en place le 13 mars, lorsqu’il a été décidé de reporter les activités artistiques, nationales et internationales impliquant de grandes foules.

Des centaines de comptes sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, la télévision et la radio ont été connectés pour acheminer la musique cubaine des maisons des créateurs vers les maisons de l’île.

Les concerts en ligne offerts ces derniers jours par des interprètes de la nation des Caraïbes pour soutenir les mesures du gouvernement face à la propagation de Covid-19 se distinguent dans la programmation des chaînes de télévision nationales, des stations de radio et des scènes virtuelles.

Avec les hashtags #EstamosContigo et #MusicosPorCuba, la transmission conjointe de récitals accueille les présentations d’Eduardo Sosa, Marta Campos, Diego Gutiérrez, Omara Portuondo et Ethiel Failde.

Les performances seront disponibles sur les fréquences de Canal Clave, Radio Progreso, les profils Facebook des Instituts de musique cubains (ICM) et de Radio et Télévision, ainsi que les plateformes numériques du Ministère cubain de la Culture. Ces espaces serviront également de scène aux centaines de messages transmis par la communauté des créateurs de l’île pour promouvoir des mesures d’isolement et ratifier le pouvoir de la culture comme arme de guérison, comme le Septeto Santiaguero et Waldo Mendoza, entre autres.

L’initiative a le soutien de La Rueda Producciones, Lía Videos, i4 Films, entre autres projets indépendants qui ont rejoint la croisade musicale lancée par David Blanco via Facebook Live, comme la chaîne YouTube Litle Cube Time.

Face à la propagation du Covid-19, les centres culturels, les musées, les théâtres, les cinémas et les galeries, entre autres, ont suspendu leurs offres conformément aux mesures préventives visant à éviter les foules et à réduire les contacts physiques.

Dans cet effort, la plateforme numérique Tunturuntun se démarque également, qui a transmis un programme quotidien de concerts avec d’éminents artistes cubains, du mercredi 18 au 22 mars.

Concerts en ligne pour des millions

À cette date, des spectacles artistiques ont été suspendus dans les principaux théâtres, cinémas et maisons de musique, entre autres centres culturels, ainsi que des concerts et des danses, jusqu’à ce que la situation actuelle soit surmontée.

Pendant ce temps, un groupe de musiciens cubains se joint à l’initiative internationale de concerts via Internet pour transmettre un message d’espoir aux millions de personnes dans le monde confinées chez elles avant l’avancée du coronavirus SARS-CoV-2.

