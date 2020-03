Les adieux douloureux de Ricardo Centurión après la mort de sa petite amie

Mexico City.- En larmes, l’ancien joueur de San Luis, Ricardo Centurión, a dit au revoir à sa petite amie qui a perdu la vie après avoir subi un arrêt cardiaque.

Selon des informations du journal Olé, habitants du lieu où l’incident s’est produit, le joueur n’a pas pu contenir ses larmes lors de l’observation de la tragédie.

Je t’aimerai toujours mon amour

Selon les rapports des autorités, le partenaire sentimental du joueur argentin conduisait sa voiture à Lanús lorsqu’il a subi une crise cardiaque qui lui a fait perdre le contrôle du véhicule et avoir un léger impact contre une autre voiture qui était garée.

Centurion a posté une photo à côté de Melody Pasini avec la phrase: “Je t’aimerai toujours, mon amour.”

L’Institution accompagne Ricardo Centurión dans ce moment difficile, après avoir appris la triste nouvelle de la mort de sa petite amie, Melody Pasini. Nos condoléances à votre famille et à vos amis, beaucoup de force Centu! pic.twitter.com/o5wo9qiSv3

– Vélez Sarsfield (de) (@Velez) 29 mars 2020

Nous accompagnons Ricardo Centurión et sa famille dans ce moment de douleur. Et nous nous souviendrons toujours de sa petite amie, Melody Pasini, fan et membre de notre club. À sa famille, nos condoléances pour sa mort.

– Racing Club (à partir de) (@RacingClub) 29 mars 2020

