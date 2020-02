Les adieux et les joyaux non coupés en tête de la nuit / film

le 35e Film Independent Spirit Awards ont été distribués hier soir, récompensant les réalisations du cinéma indépendant lors d’une célébration des films d’artistes réalisés avec une économie de moyens par des cinéastes dont les films incarnent la diversité, l’innovation et l’unicité de la vision. La cérémonie a honoré deux films qui ont été largement ignorés par les Oscars, avec L’adieu gagnant du meilleur film et Adam Sandler ramener à la maison le meilleur rôle masculin pour Gemmes non coupées. Et ce n’étaient pas les seuls prix avec lesquels ces deux films sont repartis. Obtenez la liste complète des nominations aux Independent Spirit Awards 2020.

En plus de remporter le prix du meilleur long métrage, The Farewell a également reçu le prix de la meilleure femme de soutien pour Zhao Shuzhen, qui a joué l’adorable et charmante grand-mère au centre du film avec Awkwafina. D’une manière ou d’une autre, elle ne s’est pas retrouvée avec une nomination pour la meilleure actrice de soutien aux Oscars, mais nous sommes heureux qu’elle ait été honorée par les Indie Spirit Awards.

Cependant, Uncut Gems est reparti avec quelques autres récompenses majeures. En plus d’Adam Sandler qui a remporté le prix du meilleur acteur masculin, le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Benny Safdie et Josh Safdie. J’espère que cela contribuera à compenser leur absence de nomination aux Oscars, car Uncut Gems n’a également reçu aucune nomination cette année. Le film chaotique et angoissé a également remporté le prix du meilleur montage si vous avez besoin de plus de preuves que ce film méritait d’obtenir des nominations aux Oscars.

Nous vous laisserons avec l’impressionnant discours d’acceptation d’Adam Sandler et la liste complète des gagnants (en gras) au dessous de.

Lauréats des Independent Spirit Awards 2020

MEILLEURE CARACTÉRISTIQUE

Une vie cachée

Clémence

L’adieu

Histoire de mariage

Gemmes non coupées

MEILLEURE PREMIÈRE CARACTÉRISTIQUE

Booksmart

La montée

Diane

Le dernier homme noir à San Francisco

La Mustang

Rendez-vous hier

MEILLEUR PLOMB FÉMININ

Karen Allen (Colewell)

Hong Chau (allées)

Elisabeth Moss (son odeur)

Place Mary Kay (Diane)

Alfre Woodard (Clémence)

Renée Zellweger (Judy)

MEILLEUR PLOMB MÂLE

Chris Galust (Donnez-moi la liberté)

Kelvin Harrison Jr. (Luce)

Robert Pattinson (Le phare)

Adam Sandler (Gemmes non coupées)

Matthias Schoenaerts (La Mustang)

MEILLEURE FEMME DE SOUTIEN

Jennifer Lopez (Hustlers)

Taylor Russell (Vagues)

Zhao Shuzhen (L’adieu)

Lauren «Lolo» Spencer (Give Me Liberty)

Octavia Spencer (Luce)

MEILLEUR HOMME DE SOUTIEN

Willem Dafoe (Le phare)

Noah Jupe (Honey Boy)

Shia Labeouf (Honey Boy)

Jonathan Majors (Le dernier homme noir à San Francisco)

Wendell Pierce (Canne ardente)

MEILLEUR RÉALISATEUR

Robert Eggers (Le phare)

Alma Har’el (Honey Boy)

Julius Onah (Luce)

Benny Safdie, Josh Safdie (Uncut Gems)

Lorene Scafaria (Hustlers)

MEILLEUR SCÉNARISTE

Noah Baumbach (histoire de mariage)

Jason Begue, Shawn Snyder (à la poussière)

Ronald Bronstein, Benny Safdie, Josh Safdie (Uncut Gems)

Chinonye Chukwu (Clémence)

Tarell Alvin McCraney (oiseau volant haut)

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

Usine américaine

Apollo 11

Pour Sama

Honeyland

Île des fantômes affamés

PRIX ROBERT ALTMAN

Noah Baumbach, Douglas Aibel, Francine Maisler, Alan Alda, Laura Dern, Adam Driver, Julie Hagerty, Scarlett Johansson, Ray Liotta, Azhy Robertson, Merritt Wever (histoire de mariage)

MEILLEUR PREMIER SCÉNARISTE

Fredrica Bailey, Stefon Bristol (Rendez-vous hier)

Hannah Bos, Paul Thureen (Allées)

Bridget Savage Cole, Danielle Krudy (Blow the Man Down)

Jocelyn Deboer, Dawn Luebbe (herbe plus verte)

James Montague, Craig W. Sanger (Le vaste de la nuit)

MEILLEURE ÉDITION

Julie Béziau (La troisième épouse)

Ronald Bronstein, Benny Safdie (Uncut Gems)

Tyler L. Cook (épée de confiance)

Louise Ford (Le phare)

Kirill Mikhanovsky (Donnez-moi la liberté)

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Todd Banhazl (Hustlers)

Jarin Blaschke (Le phare)

Natasha Braier (Honey Boy)

Chananun Chotrungroj (La troisième épouse)

Pawel Pogorzelski (Midsommar)

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

Invisible Life, Brésil

Les Miserablés, France

Parasite, Corée du Sud

Portrait d’une dame en feu, France

Retablo, Pérou

The Souvenir, Royaume-Uni

PRIX JOHN CASSAVETES

Canne ardente

Colewell

Donnez-moi la liberté

Prématuré

Nuits sauvages avec Emily

PRIX DES PRODUCTEURS

Mollye Asher

Krista Parris

Ryan Zacarias

QUELQU’UN POUR REGARDER LE PRIX

Rashaad Ernesto Green (prématuré)

Ash Mayfair (la troisième femme)

Joe Talbot (Le dernier homme noir à San Francisco)

PRIX TRUER THAN FICTION

Khalik Allah (Mère noire)

Davy Rothbart (17 blocs)

Nadia Shihab (Jaddoland)

Erick Stoll, Chase Whiteside (Amérique)

PRIX ANNUEL BONNIE

Marielle Heller

Kelly Reichardt

Lulu Wang

