Les adorables «bébés d’horreur» de l’artiste Travis Falligant sont prêts pour leur propre série d’animation

Mieux connu pour sa série d’art «Lost Mysteries» inspirée de Scooby Doo, qui introduit des icônes d’horreur dans le monde de la série animée classique, artiste Travis Falligant nous a fourni une multitude d’œuvres d’horreur amusantes au fil des ans, et il est de retour cette année avec «Bébés d’horreur»!

L’art des “bébés d’horreur” de Falligant, comme vous pouvez l’imaginer, transforme les méchants des films d’horreur en bébés adorables. Dans un monde parfait, l’art engendrerait sa propre série animée. Et la ligne de jouets.

“Je sais donc que les icônes de l’horreur des bébés ont été tuées à mort, mais je voulais faire ma part”, explique Falligant.

Michael Myers, Jason Voorhees, Leatherface, Freddy Krueger, Candyman, Pinhead et plus ont jusqu’à présent reçu le traitement «Babality», et vous pouvez consulter l’art ci-dessous.

Assurez-vous de suivre Travis Falligant sur Twitter et Instagram pour en savoir plus!

Je sais donc que les icônes d’horreur en tant que bébés ont été tuées à mort, mais je voulais faire ma part! lol

Si vous voulez en voir plus, laissez-moi savoir.

J’ai une idée KILLER pour Nanny 😉 # horrorbabies pic.twitter.com/Vjj6PuIWia

– Travis Falligant (@ibtrav) 6 février 2020

Voici quelques autres «bébés d’horreur».

Pouvez-vous deviner qui est Nanny encore ???

Révélation complète BIENTÔT!

(GRAND merci à Steve Taylor pour l’idée de bébé Pinhead!) # Horrorbabies pic.twitter.com/bz9YfCUC99

– Travis Falligant (@ibtrav) 8 février 2020

Le jour du bébé!

Il est temps pour les bébés de prendre le soleil dans la cour!

Pauvre bébé Jason ne semble pas aimer l’eau à travers 🙁 # horrorbabies pic.twitter.com/QJFETN6u1s

– Travis Falligant (@ibtrav) 12 février 2020

anny est révélée !!! ✨✨✨

Pour vous tous qui avez deviné tante Martha de Sleepaway Camp, vous avez raison! 🌟

Nanny est amusée par les bouffonneries de Baby Angela et Baby Brenda sur le canapé. # Horrorbabies pic.twitter.com/avd0StfBud

– Travis Falligant (@ibtrav) 13 février 2020

Joyeuse Saint Valentin des “bébés d’horreur”!

J’espère que vous ressentez l’amour aujourd’hui: célibataire, datant ou attelé! #Horrorbabies pic.twitter.com/61LLV64AAf

– Travis Falligant (@ibtrav) 14 février 2020