Les adultes plus âgés font la queue pour percevoir leur pension

Mexico.- Le prêtre de la capitale, Guillermo Gutiérrez, est descendu dans les rues de son territoire pastoral pour apporter réconfort et bénédiction du Saint-Sacrement à la population actuellement en quarantaine en raison de la pandémie de Covid-19.

Imitant ses homologues en Europe, des religieux qui descendaient dans les rues des villes où la pandémie obligeait également les citoyens à rester enfermés dans leurs maisons, le prêtre mexicain sortit pour visiter le quartier traditionnel de La Fama, dans la démarcation de Tlalpan, à au sud de la ville. C’est un quartier historique né à côté de l’usine textile «La Fama» et dont les allées étroites passent souvent inaperçues même par les autorités locales.

“Quand j’ai pensé à imiter ce que mes frères prêtres en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne ont conçu, j’ai découvert que la partie la plus importante, au-delà de la réaction du peuple, est que nous donnons au Seigneur l’occasion d’être et de visiter à son peuple », a déclaré Gutiérrez.

Selon ce qu’il a dit à la presse, le prêtre a apporté le Saint-Sacrement avec des pensées concentrées pour demander à toute sa communauté ses bénédictions et “afin que l’infection cesse afin d’atténuer les dommages causés aux maisons et à mon peuple”.

Le prêtre a observé en chemin que de nombreux fidèles se sont penchés par les fenêtres, ont jeté des fleurs: «il y avait ceux qui se sont agenouillés avec une grande dévotion au passage du Seigneur, des adultes aux jeunes, tout en disant des éjaculations qui ont béni Dieu. Certains ne savaient pas comment agir et faisaient semblant de ne pas s’en soucier. “

Lors de sa tournée, le chef de l’église de l’Immaculée Conception La Fama a distribué des draps du dimanche et d’autres subventions, dont la prière qu’en 2009 à l’occasion de l’épidémie de grippe AH1N1:

«Le mouvement de cette année devait aider son peuple à prier avec ce moyen spécifique pour demander à Dieu de mettre fin à l’épidémie et demander à la santé et aux autorités gouvernementales, qui devaient alors prendre des décisions prudentes pour le bien de la pays et les gens ».

