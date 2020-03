Les affiches de Wonder Woman 1984 montrent un nouveau regard sur l’armure dorée de Gal Gadot

Deux nouvelles affiches de Wonder Woman 1984 révèlent le dernier regard sur la nouvelle armure en or de Diana Prince de Gal Gadot.

Après avoir joué un second rôle dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Gal Gadot a finalement pris le rôle principal dans Warner Bros. et DC’s Wonder Woman. Le film s’est avéré un succès auprès des cinéphiles et a battu des records au box-office dès sa sortie et maintenant Gal Gadot reprendra son rôle lorsque la suite tant attendue sortira en salles cet été.

Intitulée Wonder Woman 1984, la suite trouve Diana Prince dans les années 80 et elle la verra enfiler une nouvelle tenue appelée l’armure Golden Eagle. Maintenant, deux superbes affiches pour le film très attendu offrent aux fans un regard nouveau et détaillé sur le nouveau costume d’or.

Découvrez les nouvelles affiches ci-dessous.

Que pensez-vous de la nouvelle affiche de mouvement? Êtes-vous ravi de voir Diana Prince de Gal Gadot en action avec l’armure lorsque le film sortira en salles plus tard cette année? Laquelle des tenues de Diana Prince préférez-vous le plus? Quels sont vos espoirs pour la suite très attendue? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous et restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur la suite à mesure que nous approchons de sa date de sortie.

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 4 juin 2020.

