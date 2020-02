Les affiches du personnage de Black Widow peuvent révéler des agents secrets Sleeper HYDRA

Comme il s’agit d’une préquelle, nous savons quelques choses sur la façon dont Veuve noire Doit aller. L’un d’eux est que nous savons que Natasha Romanoff revient dans sa famille Avengers après les événements du film, donc ses retrouvailles avec son ancienne famille russe doivent être de courte durée. Dans les bandes-annonces, cependant, Nat semble aussi épais que des voleurs – enfin, des assassins – avec Yelena (Florence Pugh), Melina (Rachel Weisz) et Alexei (David Harbour). Alors qu’est-ce qui se passe

Eh bien, les fans théorisent qu’il se révélera que ni Yelena ni Melina, ou peut-être les deux, ne peuvent faire confiance. C’est un film d’espionnage, après tout, donc c’est la loi qu’il doit y avoir une sorte de double croix ou de taupe dans les rangs. Une nouvelle preuve de pièce soutient également cette théorie, avec une allusion secrète à HYDRA apparaissant potentiellement sur les affiches des personnages de Pugh et Weisz.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, un motif courant sur ces affiches donne l’impression de fichiers russes expurgés. Selon l’utilisateur de Reddit u / Pretend_Wedding, une partie de l’écriture sur les affiches de Yelena et Melina se traduit par «de l’obscurité» d’un côté et «vers la lumière» de l’autre. Ils notent que cette phrase de code était la façon dont les agents HYDRA étaient mobilisés sur les agents du S.H.I.E.L.D. La conclusion semble donc être que les deux travaillent secrètement pour HYDRA.

L’infiltration par HYDRA de S.H.I.E.L.D. a été vaincu dans Captain America: The Winter Soldier, bien sûr, avec les Avengers montrés en train de démonter les factions restantes de l’organisation dans Age of Ultron. Cependant, des images teaser pour The Falcon and the Winter Soldier ont récemment laissé entendre que HYDRA était de retour. Il est donc possible que les amis potentiellement perfides de Natasha soient alliés à la cabale maléfique refaite surface.

Quelque chose comme ça ferait certainement Nat comprendre qui est sa vraie famille et la préparer à rejoindre Cap’s Secret Avengers dans Infinity War, mais nous verrons s’il y a quelque chose dans cette théorie quand Veuve noire arrive dans les salles le 1er mai.