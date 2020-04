Les agences publiques sont priées de s’abstenir d’embaucher

Mexico.- Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a donné l’ordre à tous les organismes publics de s’abstenir d’embaucher des postes permanents, temporaires et honoraires à partir de ce jeudi 16 avril et jusqu’au 31 décembre de cette année.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la “vacance”, c’est-à-dire qu’elles n’affectent aucun fonctionnaire actif.

Par lettre officielle n ° 307-A.-0736, l’Unité de politique budgétaire et de contrôle du Sous-secrétaire aux dépenses a indiqué que les dépendances, y compris leurs organes administratifs décentralisés, leurs entités, le Cabinet du Président de la République et le Les tribunaux agraires ne peuvent pas lancer de nouveaux processus de passation de marchés.

Ce qui précède s’applique aux postes budgétaires permanents, aux postes temporaires et à la prestation de services professionnels pour les honoraires imputés au chapitre des services personnels, à compter du 16 avril 2020, à moins qu’ils n’aient l’avis favorable de le haut fonctionnaire du ministère des finances et du crédit public.

Dans ce contexte, les agences doivent réduire leur trésorerie, ce qui doit se traduire par une amélioration de leur solde budgétaire.

Il a expliqué que les mouvements de services personnels qui découlent de la promulgation ou de la réforme de lois ne seront pas soumis aux règles établies; des places nouvellement créées pour l’exercice en cours; opération dans les consulats et les ambassades; obligations établies en matière de législation du travail et d’attention aux urgences sanitaires, ainsi que le secrétaire à la défense nationale, le secrétaire à la marine, la garde nationale.

Ces dispositions spécifiques seront en vigueur du 16 avril au 31 décembre 2020.

