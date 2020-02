Les agents de S.H.I.E.L.D.’s Chloe Bennet pourraient revenir pour S.W.O.R.D. Spectacle

Agents de S.H.I.E.L.D. touche à sa fin, mais ce n’est peut-être pas la fin pour l’un de ses principaux acteurs. Et c’est parce que l’actrice Chloe Bennet, qui joue Quake dans l’émission à succès ABC, serait soupçonnée de la rumeur de S.W.O.R.D. série à venir à Disney +.

Le MCU se développe considérablement, et cela est en grande partie lié au tout nouveau service de streaming Disney +. Des émissions comme The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki ont des fans qui se précipitent vers leurs appareils pour cliquer sur s’abonner. Et il y en a beaucoup plus d’où ils viennent aussi.

Une émission qui a été spéculée mais non confirmée est une série autour du département d’observation et de réponse du monde de Sentinet, également connu sous le nom de S.W.O.R.D. Tous les signes indiquent que l’organisation apparaît dans le MCU le plus tôt possible, car la scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi a laissé entendre que Nick Fury pourrait diriger l’organisation depuis l’espace. Il y a également eu des rapports du S.W.O.R.D. logo étant sur le tournage de la série WandaVision.

Cliquer pour agrandir

Donc, il est sûr de dire qu’ils sont en route, et il y a de fortes chances que ce soit sous la forme d’un original Disney + passionnant. Mieux encore, cependant, selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant de Black Widow et Transformers est en cours de redémarrage, ce qui a depuis été confirmé – Marvel s’intéresse aux agents de S.H.I.E.L.D. la star Chloe Bennet se retonne pour aider le groupe avec tout ce qu’ils préparent dans l’émission. La rumeur veut que cela soit lié à «l’invasion secrète» que nous savons être en route, mais les détails au-delà restent flous.

Malheureusement, Bennet se prépare pour S.W.O.R.D. n’a pas encore été officiellement confirmé, mais d’après ce que l’on nous dit, cela semble être le plan du studio s’ils devraient pouvoir tout régler. Et sans aucun doute, les fans aimeraient voir le retour triomphant de Quake au MCU. Jusqu’à ce que nous en apprenions plus, assurez-vous d’attraper le Agents de S.H.I.E.L.D. saison 7 première plus tard cette année.