Les aliments que vous devez éliminer de votre alimentation car ils affecteront vos défenses immunitaires

Vous ne devriez pas manger ces aliments pour rien, car ils affectent grandement notre système immunitaire

24 mars 2020 22 h 22

Le monde traverse une terrible épidémie qui, nous l’espérons, prendra fin dès que possible et ne fera donc plus de victimes.

Des aliments qui abaissent nos défenses

Pour commencer, vous devez éliminer complètement les sucres de votre alimentation, car au cas où vous ne saviez pas que ces aliments diminuent l’efficacité du système immunitaire, ce qui vous expose longtemps.

D’autre part, l’alcool réduit la production de globules rouges, qui sont responsables de l’élimination de tous les types d’infection qui affectent notre corps.

Les conservateurs et les additifs créent la même réaction que le premier exemple, c’est pourquoi vous devez vous protéger et ne pas continuer à manger de manière malsaine.

Enfin, si vous êtes allergique à un type particulier de nourriture, vous devez être plus conscient que jamais et ne pas le digérer, car sinon vous ferez trop fonctionner votre système immunitaire.

