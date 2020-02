Les «amis» de David Schwimmer s’excusent auprès de l’actrice

HISTOIRES CONNEXES

David Schwimmer répond à une actrice célibataire vivante qui l’a appelé sur les réseaux sociaux pour obtenir des commentaires dans une récente interview.

Fin janvier, Schwimmer a parlé de l’héritage de Friends avec The Guardian. Au cours de la conversation, l’acteur a évoqué la popularité actuelle de la série et ses récentes critiques concernant son manque de diversité raciale.

“Je m’en fiche”, a-t-il dit à propos de la réflexion moderne sur la série, qui s’est déroulée de 1994 à 2004. “Ce spectacle était révolutionnaire en son temps pour la façon dont il traitait le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, gay le mariage et les relations… Il faut le regarder du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque. Je suis la première personne à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. J’étais déjà très sensible aux questions sociales et aux questions d’égalité. »

Schwimmer a ajouté qu’il avait “fait campagne pendant des années” pour que Ross sorte avec des femmes de couleur et a noté que “Peut-être qu’il devrait y avoir des amis tout noirs ou des amis tout asiatiques”.

Peu de temps après la publication de l’interview, Erika Alexander, qui jouait Max sur Fox’s Living Single, a fait valoir via Twitter que sa série était essentiellement une amie noire – et qu’elle a fait ses débuts un an avant la comédie NBC.

“Hey @DavidSchwimmer @FriendsTV, tu me dis sérieusement que tu n’as jamais entendu parler de #LivingSingle?”, A tweeté Alexander. «Nous avons inventé le modèle. Bienvenue, mon frère. 😉 ”

Afin de clarifier ses commentaires, Schwimmer a répondu par une longue note adressée à Alexander. En disant qu’il était fan de son émission, il a écrit: «Je ne voulais pas dire que Living Single n’avait pas existé ou n’était pas venu avant Friends, ce que je savais. N’oubliez pas que dans une interview, les citations sont souvent reconstituées et sorties de leur contexte, puis ces citations sont réutilisées dans d’autres articles par d’autres personnes qui tentent d’être provocantes. »

La rivalité de Living Single / Friends remonte à près d’un quart de siècle, lorsque la star de Living Single, Queen Latifah, a observé que Warner Bros.TV donnait à la sitcom NBC (alors classée n ° 3 sur 114 émissions) une poussée promotionnelle beaucoup plus lourde que Living Single (qui était classé 85e).

Vous pouvez lire la réponse de Schwimmer à Alexander dans son intégralité ci-dessous:

Salut Erika. Comme vous le savez, on m’a récemment demandé dans une interview pour The Guardian ce que je ressentais (pour la millième fois) à propos d’un redémarrage de Friends immédiatement après une conversation sur la diversité dans le spectacle, et j’ai donc offert d’autres possibilités pour repenser le spectacle aujourd’hui. Je ne voulais pas laisser entendre que vivre célibataire n’existait pas ou n’était pas venu avant Friends, ce que je savais. N’oubliez pas que dans une interview, les citations sont souvent reconstituées et prises hors contexte, puis ces citations sont réutilisées dans d’autres articles par d’autres personnes qui tentent d’être provocantes.

J’étais fan de Living Single et je n’impliquais pas que Friends était le premier du genre. À ma connaissance, Friends (qui est sorti un an plus tard) a été inspiré par [series creators] Marta [Kaufmann] & David [Crane]Propre vie et le cercle d’amis vivant à New York dans la vingtaine. S’il était basé sur Living Single, vous devriez leur demander. Il est tout à fait possible que Warner Brothers et NBC, encouragés par le succès de Living Single, aient donné le feu vert au pilote Friends. Honnêtement, je ne sais pas, mais semble probable! Si tel est le cas, nous sommes tous redevables à Living Single d’avoir ouvert la voie.

Quoi qu’il en soit, si ma citation a été prise hors contexte, elle est à peine sous mon contrôle.

Je vous assure que je ne voulais pas manquer de respect.

David