Les amis du prince Charles ont fait des remarques cruelles à propos de Camilla Parker Bowles avant de se marier

Le prince Charles a rencontré son épouse actuelle Camilla, duchesse de Cornouailles lors d’un match de polo au début des années 70. Sparks a volé et la paire est sortie un peu pendant que la Camilla Shand de l’époque était en pause avec son beau nouveau, Andrew Parker Bowles.

Mais alors qu’ils étaient ensemble, Charles savait que sa flamme ne serait pas une épouse appropriée pour lui parce que les membres de la famille royale, à cette époque, devaient épouser des femmes de la classe supérieure qui étaient de préférence des vierges. Camilla n’était ni l’une ni l’autre de ces choses. Leur relation a même été attaquée par certains amis de Charles qui auraient fait de terribles commentaires sur sa femme. Voici plus à ce sujet, plus le méchant surnom de la première femme de Charles, la princesse Diana, a donné à Camilla.

Prince Charles et Camilla Parker Bowles | Paul Ellis – Piscine WPA / .

Ce que l’ami du prince Charles a dit de Camilla

Camilla et Charles sont sortis ensemble jusqu’à son départ pour aller dans la Royal Navy en 1973. Pendant son absence, Camilla a repris contact avec son ex, Andrew, et ils se sont fiancés. Cela a laissé Charles dévasté bien que personne ne pensait qu’ils pourraient ou devraient être ensemble.

L’écrivain royal Christopher Wilson, qui a écrit le livre The Windsor Knot, Charles Camilla and the Legacy of Diana, a déclaré que même les amis du prince n’avaient pas vu Camilla se retrouver avec lui et ce n’était pas seulement parce qu’elle ne venait pas d’un fond aristocratique suffisant.

Wilson a révélé que “Un des amis de Charles a même cruellement fait remarquer:” Pouvez-vous imaginer son visage sur un timbre-poste? “”

Comment la princesse Diana l’appelait

Princesse Diana et Camilla Parker Bowles | Journaux Express / Photos d’archives

Il n’y avait pas que les copains de Charles qui avaient des choses pas si gentilles à dire sur Camilla. La princesse Diana avait aussi des mots de choix pour elle, surtout quand elle a découvert que Camilla avait une liaison avec le futur roi.

Selon la copine de Diana, Simone Simmons, la princesse a fini par donner à Camilla un surnom peu flatteur dont elle lui a parlé.

Dans son livre, Diana: The Last Word, Simmons a écrit que la princesse appelait Camilla “la Rottweiler”. L’auteur a ajouté que Diana avait dit qu’elle lui avait donné ce nom «parce qu’elle ressemble à un chien – et parce qu’une fois qu’elle a mis les dents sur une personne, elle ne l’abandonnera pas.»

Obtenir leur bonheur pour toujours

Mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles | Hugo Burnand / Piscine / .

Malgré ce que quelqu’un a dit à propos de Camilla, le prince Charles l’aimait et après le divorce de lui et de la princesse Diana, le prince et l’actuelle duchesse de Cornouailles ont continué à se voir. Mais après la mort tragique de la princesse en 1997, ils ont essayé de garder leur relation tranquille.

Finalement, ils ont été invités à rendre public et Charles a décidé qu’il voulait épouser Camilla mais il a dû demander la permission de sa mère.

Cela a été accordé et le 9 avril 2005, ils ont dit «oui». Cependant, la reine et le prince Philip ne se sont pas rendus à la cérémonie. Sa Majesté a estimé qu’en tant que chef de l’Église d’Angleterre, il aurait été inapproprié qu’elle y assiste.

