Les amis et leur retour attendu paieront des chiffres importants aux protagonistes

Le programme spécial tant attendu de la série Friends approche à grands pas et avec lui les protagonistes de l’émission qui s’accordent déjà sur quelques détails parmi lesquels figurent les chiffres que chacun recevra avec son la participation.

Il est apparu que Matthew Perry, l’un des membres de la distribution de l’une des séries les plus populaires “Friends” a annoncé via son compte Twitter que “de bonnes nouvelles arrivent”.

Ceci, après la distribution d’acteurs qui intégreront le programme spécial qui prépare la plate-forme numérique HBO Max Veuillez définir l’accord par votre participation.

À travers de The Wall Street Journal on savait que grâce à une réunion spéciale, chacun des membres recevrait un chiffre compris entre 2,25 et 2,5 millions de dollars qui ne serait pas un épisode de fiction mais un spectacle de style “rétrospectif”, avec des entretiens avec le cast.

De son côté, l’acteur Matthew Perry qui a donné vie à Chandler bing dans la série qui a débuté le 22 septembre 1994 et s’est terminée en 2004 après dix saisons réussies et 236 chapitres dans lesquels Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont partagé un message sur les réseaux sociaux, “Come grande nouvelle … “qui pourrait être un avis à l’annonce de la série, omis cependant plus de détails.

De plus, ce programme spécial serait une lettre de motivation de luxe pour HBO Max, le nouveau service de streaming de WarnerMedia, qui détiendra les droits de diffusion de “Friends” après avoir quitté la plateforme de Netflix qui a payé 100 millions de dollars à Warner pour le garder pendant cette année.

