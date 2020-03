Les analyses du CIO reportent les Jeux olympiques de Tokyo

Mexico – Le président du Comité olympique

International (CIO), Thomas Bach, a admis qu’il semble difficile de reporter

les Jeux olympiques de Tokyo face au problème des coronavirus.

Bien qu’il ait accepté que c’est une possibilité et qu’il aura un

réponse finale dans quatre semaines.

«Une série de lieux critiques nécessaires à

Les jeux peuvent ne plus être disponibles.

Les millions de nuits déjà réservées dans les hôtels sont extrêmement

difficile à gérer “, a déclaré Bach dans une lettre aux athlètes,

Site du CIO.

Le président de l’agence a utilisé un discours similaire pour

se rapprocher des athlètes, comme celui qu’il a fait lors d’interviews avec les médias

communication les jours précédents, tout comme celle de mardi dernier avec le

York Times.

Bach a également donné d’autres raisons pour reporter la

Les Jeux Olympiques pourraient être difficiles pour différentes organisations

impliqués.

“Le calendrier sportif international pour au moins 33

Les sports olympiques devraient s’adapter (au cas où

Jeux olympiques) . Ce ne sont que quelques-uns des nombreux, beaucoup plus

défis », a déclaré Bach.

Le président du CIO a également tenté de faire preuve d’empathie

athlètes et même comparé la pandémie actuelle qui a tué plus de 13 mille

personnes et des millions de personnes touchées, avec la guerre froide et le boycott dont il a souffert,

quand il était athlète olympique, aux Jeux de Moscou 80.

“Bien que, dans des circonstances très différentes et pour des raisons

très différent, j’ai eu une expérience d’incertitude en tant qu’athlète dans la période

avant les Jeux olympiques de Moscou de 1980. Nous ne savions pas si le

Les jeux auraient lieu et si nous étions autorisés à participer. Franchement j’aurais

aurait préféré que les décideurs prennent plus de temps

décider d’une base d’informations plus solide », a-t-il déclaré.

Bach a indiqué que le CIO ne prendrait pas plus de quatre semaines.

de définir la décision finale sur la question de savoir si les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Ils se disputeront du 24 juillet au 9 août, comme stipulé.