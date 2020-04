– Les anciennes filles de RBD montrent leurs visages sans maquillage en quarantaine

.-

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Face à la pandémie de coronavirus, les gens restent chez eux et leurs réseaux sociaux sont les moyens de contact avec le monde extérieur. Pendant cette pause, plusieurs célébrités, comme Fernanda Castillo et Eva Longoria, ont montré à leurs fans qu’elles passent par la quarantaine sans maquillage, et c’est exactement ce que les anciennes filles ont fait maintenant. RBD.

Anahí, Maite Perroni y Douce Marie Ils ont publié des messages d’encouragement sur leurs profils respectifs pour leurs abonnés, ce qui est très utile à quiconque en ce moment.

Les trois célébrités ont partagé des vidéos dans lesquelles leur beauté naturelle peut être appréciée et où, en plus, on observe que leur seul désir est de transmettre une énergie positive et d’inspirer de bonnes choses.

Voyez dans la vidéo combien il y a de beauté dans ces trois Mexicains.

Photo: .

NE TE PERDS PAS:

Des célébrités chantent “Cielito Lindo” comme un message d’espoir à l’époque du coronavirus

Yuri ajoute de la saveur à la quarantaine et danse la cumbia du coronavirus

Luciana, fille de Lorena Rojas, envoie un message important à l’époque du coronavirus

EN VIDÉO: Rencontrez la petite amie sexy de Christopher Uckermann, ancien RBD

.