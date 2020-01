Les anciennes stars de Peep Show et Sherlock arrivent à Saint Marie – HITC

Death in Paradise de BBC One revient ce soir sur nos écrans avec des visages familiers parmi les stars de l’émission.

Death in Paradise est revenu sur nos écrans pour la série 9 de manière typiquement tropicale la semaine dernière avec un nouveau cas plein de mystère, d’intrigue et de la touche d’humour habituelle de la série.

Mais après DI Jack Mooney et le dispositif désormais permanent DS Madeleine Dumas ont passé l’épisode 1 à découvrir le mystère d’une femme poignardée lors d’une soirée de réveillon, le deuxième épisode devrait peindre un tout autre tableau après qu’un artiste soit empoisonné alors qu’il était seul dans son studio .

Naturellement, l’épisode présentera des visages nouveaux et familiers en tant que stars invitées dans le deuxième épisode de la série.

La série 9 continue

La neuvième série de Death in Paradise, et la dernière pour l’acteur de DI Jack Mooney, Ardal O’Hanlon, devraient se poursuivre à 21 heures le jeudi 16 janvier.

L’épisode 2 de la nouvelle série devrait prendre un tour artistique alors qu’une peintre de renom, Donna Harman, est empoisonnée alors qu’elle est seule dans son bureau.

L’équipe est perplexe devant la mort de Donna jusqu’à ce qu’elle soit présentée à son marchand d’art.

Qui fait partie de la distribution de l’épisode 2?

Bien sûr, Death in Paradise reviendra pour l’épisode 2 avec sa distribution habituelle de personnages principaux:

Ardal O’Hanlon en tant que DI Jack Mooney

Tobi Bakare comme JP Hooper

Shyko Amos comme Ruby Patterson

Aude Legastelois en tant que Madeleine Dumas

Don Warrington en tant que commissaire Selwyn Patterson

Elizabeth Bourgine en tant que Catherine Bordey

Nina Wadia comme Anna Houghton

Mais aussi, le deuxième épisode de la nouvelle série devrait présenter des apparitions spéciales uniques:

Louise Brealey comme Donna Harman

Alexander Vlahos comme Max Newman

Barbara Flynn comme Patti Grenson

Vivienne Acheampong en tant que Sandrine Lamore

Caleb Frederick joue Anthony Marcus

Matt King en tant que Terry Minto

Quelques visages familiers

Bien que l’épisode 2 présente de nombreux acteurs que beaucoup connaissent, nous nous concentrons ici sur Louise Brealey et Matt King.

Louise Brealey, qui joue le rôle de l’artiste condamnée Donna Harman, est un visage que beaucoup reconnaîtront sûrement de son temps sur le hit de la BBC Sherlock où elle a joué Molly Hooper. En plus de cela, elle est également apparue dans A Discovery of Witches en 2018, Ripper Street en 2014 ainsi qu’aux côtés de David Mitchell et Robert Webb dans leur série Back de 2017.

Au sujet de Mitchell et Webb, l’acteur de Terry Minto, Matt King, sera un visage familier pour tous ceux qui ont vu Peep Show comme le comédien et l’acteur ont joué le célèbre personnage Super Hans dans la série comique de 2003 à 2015. En dehors de Peep Show, Matt King est également apparu dans des séries comme Jekyll en 2007, le film de 2010 Made in Dagenham ainsi que le film de Tom Hardy avec Bronson.

Death in Paradise se poursuit jeudi soir à 21h sur BBC One.

Dans d’autres nouvelles, Game of Thrones s’apprête à révéler le secret de Tower of Joy dans le prochain épisode