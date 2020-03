Les anciens Disney + Originals seront publiés chaque semaine en Europe

Disney + doit être lancé dans certains pays européens le mardi 24 et un point d’interrogation plane sur l’idée que Disney ne rendrait pas chaque épisode de leurs Disney + Originals disponible le premier jour.

Il semble que Disney va diffuser la sortie de leurs Disney + Originals, selon Scott Bryan, journaliste à la BBC.

Disney + a confirmé au Royaume-Uni que la plupart des originaux seront lancés avec un épisode tombant une semaine le vendredi, à l’exception de Mandalorian et Clone Wars qui commenceront par deux.

Deux épisodes de Clone Wars tomberont une semaine. Ensuite, on baissera chaque semaine quand il rattrapera les États-Unis.

Disney promet 500 films et 300 séries. Lance la semaine prochaine.

Avec des millions d’Européens coincés à la maison en raison du Coronavirus, cela prolongera la durée d’abonnement à Disney +. Comme cela signifie que les abonnés ne peuvent pas tout parcourir pendant une semaine d’essai gratuit, ce qui est logique du point de vue de Disney. D’autant plus qu’ils perdent d’énormes quantités de revenus à cause de la fermeture de nombreuses parties de son activité telles que les sorties de cinéma, les magasins et les parcs à thème.

Il pourrait y avoir de nombreuses séries différentes, comme High School Musical: The Series, Diary of a Future President et bien d’autres.

Le service de streaming sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars.

Que pensez-vous du fait que Disney égoutte lentement ses originaux à travers l’Europe?

