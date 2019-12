Les anciens japonais utilisent des exosquelettes pour continuer à travailler

Le Japon est célèbre pour ses travailleurs. Soit parce qu'il y a un vrai problème de bourreau de travail, soit parce que les conditions obligent les gens à adopter ces comportements, mais font généralement des choses inhabituelles. Voici un exemple les personnes âgées qui ont commencé à utiliser des exosquelettes pour reporter leur retraite et continuer son lourd travail de charge.

Beaucoup de ces travailleurs japonais occupent un emploi ou un autre qui implique de devoir porter de lourdes charges. Les constructeurs, les marchands et même les chargeurs de barils Wisky ont besoin de la force de leur corps Pour continuer à travailler. Le problème est que beaucoup d'entre eux ont vieilli sans plan de retraite ni assurance pour les soutenir. Et il ne semble pas que les choses vont s'améliorer, car le Japon prévoit de porter l'âge de la retraite à 70 ans. C'est pourquoi beaucoup ont décidé d'utiliser des squelettes artificiels qui leur permettent de continuer leur travail.

Les Les exosquelettes sont déjà commercialisés et utilisés par les entreprises à des fins telles que la prévention des blessures lors du transport de charges lourdes, mais il semble qu'ils aient trouvé un autre usage: ils pourraient également permettre aux travailleurs âgés de prolonger leur âge de la retraite.

Les exosquelettes sont chargés à l'arrière comme une sorte de sac à dos. Ils pèsent environ 2,3 Kg et permettent de charger des colis jusqu'à 25 Kg. Ils peuvent être constitués de différents matériaux, mais les plus courants sont le métal et la fibre de carbone, l'un des matériaux les plus résistants fabriqués industriellement. Et bien sûr, ils ne sont pas bon marché, mais de nombreux travailleurs ont choisi de passer une partie de leur retraite sur ces appareils. Ils coûtent environ 145 500 yens (soit environ 25 000 MXN) et à ce jour, 4 000 équipements auraient été vendus dans tout le Japon.