Les annonces de paris seront autorisées dans les parties à audience maximale

Alberto Garzón a fait sa première au ministère de la Consommation, séparé de la Santé, avec une toute nouvelle proposition: la guerre contre les bookmakers. Et, bien que le jeu ne soit pas un problème en soi pour la société espagnole, il augmente son incidence parmi les plus jeunes, surtout si nous parlons de son mode en ligne et d’un environnement spécifique, le sport. Par conséquent, l’annonce qu’une des mesures de lutte contre ce qui semble être un futur fléau pour notre pays serait reléguer la publicité de ce type sur le Strip entre 1 et 5 heures du matin C’était une mesure très applaudie par la population. Aussi, très condamné par les grands opérateurs de communication.

Le ministre de la Consommation Alberto Garzón

Cependant, il semble que Garzón recule maintenant dans cette mesure. Comme l’indépendant l’a appris, tous les événements sportifs qui direct et qui sont délivrés à partir de huit heures de l’après-midi Oui, ils peuvent inclure de la publicité pour les paris. Autrement dit, ces matchs de prime time et, par conséquent, de la plage d’audience maximale, sont libres de toute restriction. Ce qui ne peut en aucun cas être annoncé, ce sont les bons de fidélité.

Tel que détaillé par les mêmes médias, des sources du ministère expliquent que ce changement de cap est que “la réglementation de la publicité doit progresser progressivement et qu’une interdiction totale immédiate peut conduire à un détournement de la publicité vers d’autres médias ou des médias qui peuvent affecter davantage les jeunes. “Il reste à voir, alors, si à l’avenir ils reprennent le projet initial, qui sera incarné dans la Loi 13/2011 du 27 mai du règlement du jeu, bien qu’il y ait déjà ceux qui ont manifesté leur regret et le doute qu’il en soit vraiment ainsi.

Ils justifient la création d’un ministère pour Alberto Garzón car il allait régler le problème des paris chez les jeunes et devant le premier milliardaire qui lui donne une touche, il baisse son pantalon. Ensuite, si les puissants, ceux ci-dessous et autres.

– Pastrana (@JosPastr) 18 février 2020

Une bataille frustrée

Ce n’est pas la première tentative de limiter la publicité pour les jeux en ligne. La direction générale de la gestion des jeux a tenté de promouvoir une initiative, mais elle a finalement été bloquée. Pendant ce temps, les statistiques ne manquent pas de montrer que ce sera – sinon déjà – un problème chez les plus jeunes. Dans les données du rapport sur la perception sociale du jeu en Espagne en 2018, “le jeu en ligne est l’hégémonie croissante des paris“, où le sport se démarque. 72,3% des personnes interrogées ont déclaré avoir parié sur ce thème, parmi lesquels homme de moins de 35 ans.

Le même rapport indique que la publicité est un pilier fondamental pour maîtriser le problème, car les bookmakers utilisent des campagnes destinées principalement aux plus jeunes. Il n’est pas rare de voir des athlètes bien connus et bien connus jouer dans de telles publicités. Par exemple, le Real Madrid a porté le logo Bwin sur son équipement pendant des années et Codere a eu l’image des joueurs de l’équipe blanche, avec la revendication conséquente pour ceux qui les admirent. Un piège facile à un prix très cher.

