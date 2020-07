Les applications LinkedIn et Reddit pour iOS espionnent votre presse-papiers

La version bêta d’iOS 14 est maintenant disponible, et ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité démasquent de plus en plus d’applications qui semblent espionner les utilisateurs. TikTok a été signalé pour la première fois, mais il semble que ce ne soit pas la seule plate-forme qui tente d’accéder à nos informations privées. Maintenant, il a été découvert que Les applications LinkedIn et Reddit copient ce qui est stocké dans le presse-papiers sur smartphone et autres appareils.

Nous recommandons également: L’Union européenne révèle combien Google paie Apple pour être le moteur de recherche Safari

Un nouvel outil de confidentialité pour iOS 14 envoie une notification chaque fois qu’une application copie le contenu du presse-papiers. Les utilisateurs qui testent le système d’exploitation en version bêta ont découvert que TikTok a commencé à stocker ce que vous auriez copié ailleurs simplement en ouvrant l’application et en commençant à écrire. « TikTok copie tout ce qui se trouve dans mon presse-papiers chaque fois que j’appuie sur une touche. iOS 14 vous en avertit avec sa nouvelle fonctionnalité qui vous avertit lorsque cela se produit », a commenté l’un d’eux:

D’accord, TikTok saisit le contenu de mon presse-papiers toutes les 1 à 3 frappes. iOS 14 est sur le coup avec la nouvelle notification de collage pic.twitter.com/OSXP43t5SZ – Jeremy Burge (@jeremyburge) 24 juin 2020

D’autres utilisateurs ont noté que l’application LinkedIn faisait également la même chose, mais copier le presse-papiers des autres appareils synchronisés avec le compte. « Je suis sur un iPad Pro et je copie le contenu de mon presse-papiers MacBook Pro », a expliqué un autre utilisateur sur Twitter.

Il a été dit que l’application LinkedIn pouvait accéder au presse-papiers d’autres appareils grâce à la fonctionnalité iOS Universal Clipboard qui vous permet de copier quelque chose sur votre iPhone et de le coller sur votre Mac ou d’autres appareils couplés.

LinkedIn copie le contenu de mon presse-papiers à chaque frappe. IOS 14 permet aux utilisateurs de voir chaque notification de collage. Je suis sur un iPad Pro et il copie depuis le presse-papiers de mon MacBook Pro. Tik tok vient d’être appelé pour cette raison exacte. pic.twitter.com/l6NIT8ixEF – Don urspace.io (@DonCubed) 2 juillet 2020

Un porte-parole de LinkedIn a déclaré que c’était une erreur dans le code de l’application, et qu’il ne le faisait pas intentionnellement. « Nous avons mappé cela à un chemin de code qui compare simplement le contenu du presse-papiers à ce qui est écrit dans une zone de texte », a déclaré Erran Berger, vice-président de l’ingénierie chez LinkedIn. Une mise à jour de LInkedIn pour iOS a déjà été publiée ces jours-ci.

L’application Reddit pour iOS a également présenté un comportement similaire et a déclenché la même alerte. «Nous ne stockons ni n’expédions le contenu du presse-papiers. Nous avons déjà supprimé ce code et publierons une mise à jour le 14 juillet », a déclaré un porte-parole.

Certaines applications pour appareils mobiles sont autorisées à effectuer cette action, comme Google Chrome, qui le fait pour rechercher une URL et accélérer le processus de copie. Cependant, il n’est pas clair pourquoi les autres utilisaient cette fonction.