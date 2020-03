Les artistes de rue du CDMX luttent contre la pandémie; Fuck the fuck up

▲ Organillero dans la rue Madero, dans le centre historique du CDMX Photo José Carlo González

.

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a12

Luis Valdovinos prend plus de temps que d’habitude pour obtenir les 300 pesos (près de 12 dollars) par jour qu’il gagne habituellement en tant que musicien de rue à Mexico, car la crise des coronavirus le laisse avec moins de clients chaque jour.

Ceux qui ont, ont et se font baiser, dit Valdovinos, 46 ans, alors qu’il demande de l’argent pour la musique de son orgue, un instrument lourd dont le son mélancolique est accentué alors que la capitale mexicaine manque de monde à cause du virus.

Tout le Mexique a peur, il y a des commerces qui ferment, malheureusement ceux d’entre nous qui vivent quotidiennement sont ceux qui souffrent, dit-il, en racontant qu’il doit maintenant rester bien l’après-midi pour atteindre son objectif financier.

Valdovinos fait partie des 56 pour cent des Mexicains qui travaillent de manière informelle – sans registres comptables ni sécurité sociale – et qui ne peuvent pas rester à la maison face à la pandémie.

Beaucoup de ces personnes vivent quotidiennement et sont une cible sûre du coup économique du coronavirus dans le pays.

“Ceux qui ne peuvent pas faire un ‘bureau à domicile’ courent un plus grand risque de subir les conséquences économiques et sociales de cette crise de santé publique”, explique l’organisation civile Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Leur faible revenu et leurs carences en font les plus vulnérables dans le scénario de propagation massive du virus qui impose l’isolement et une distance saine, ajoute-t-il.

Continuer à travailler

Gabriel González, 42 ans, un artiste informel qui se maquille soigneusement comme Pennywise, le clown du film Eso, vit également à jour. Sur les 1 000 pesos (39 $) qu’il gagnait quotidiennement en laissant les gens prendre des photos avec lui, il n’en reçoit plus que 100 (près de quatre dollars).

Il y a des problèmes à la maison à cause de l’économie, mais que faisons-nous, continuons à travailler, dit-il d’une voix modérée.

Sa position résignée est partagée par d’autres travailleurs mobiles dans le même état.

“Que pouvons-nous faire? Rien, continuez à chamailler (travailler)”, explique Salvador Alvarado, 51 ans, alors qu’il coupe la viande pour préparer des tacos mexicains traditionnels dans un petit endroit qui semble vide.

“Les gens ne veulent plus sortir pour manger, ils sont bien paniqués (effrayés). S’ils ferment tout, nous verrons comment nous survivrons », dit-il avec un mélange de colère et de résignation.

Le secteur de la restauration est l’un des plus touchés et bon nombre de ses travailleurs gagnent le salaire minimum. Pour cette raison, certaines personnes sur les réseaux sociaux invitent d’autres à commander des plats à emporter dans ces lieux et ainsi éviter la faillite.

Alsea, une entreprise mexicaine qui exploite des chaînes telles que Burger King, Domino’s Pizza et Starbucks, a été sévèrement critiquée en annonçant qu’elle accorderait à ses travailleurs une absence volontaire de 30 jours sans salaire.

En réponse, de nombreux utilisateurs ont appelé au boycott des marques que la société exploite. Rendez service à la société et pas maintenant ou quand ce sera fini, ils consomment à nouveau dans les restaurants ou les cafés Alsea, a écrit un utilisateur sur Twitter.

Coup dur pour l’économie mexicaine

L’économie mexicaine, la deuxième en importance en Amérique latine après le Brésil, s’attend à un grave impact du coronavirus, qui a jusqu’à présent laissé 367 cas confirmés et quatre décès. Les analystes estiment que le déclin de l’activité pourrait atteindre 4% en 2020.

Le président Andrés Manuel López Obrador a reconnu le week-end dernier qu’une crise économique allait arriver et a invité la population, dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, à continuer de fréquenter les restaurants pour soutenir l’économie familiale.

N’arrêtez pas de sortir, nous sommes encore dans la première phase (de la pandémie au Mexique), a-t-il dit. Je vais vous dire quand ils ne sortent pas.

Moisés Villanueva, 63 ans, qui touche une commission pour avoir amené des clients chez des opticiens de la ville, est d’accord avec le président.

Cela ne sert à rien d’effrayer les gens, il n’y a rien en soi, dit-il en distribuant des dépliants offrant des lunettes bon marché.

Villanueva reconnaît également un fort revers dans son entreprise. Sur trois ou quatre clients qu’il pourrait attirer, il en convainc maintenant au plus un. Il nous frappe, dit-il, avouant qu’il pense déjà à un plan B au cas où tout empirerait.

Cependant, comme ses collègues du secteur informel, il est démissionnaire.

Nous qui sommes en commission ne pouvons pas nous reposer. Ceux qui meurent sont des gens comme moi, je pense que j’ai vécu assez longtemps et à un moment donné, cela doit arriver.

.