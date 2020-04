Les artistes Pixar apprennent aux gens à dessiner des personnages de films pendant leurs quarantaines – .

Alors que la pandémie de coronavirus avance dans son deuxième mois, au moins pour la plupart des gens aux États-Unis, les longues périodes de temps passées à la maison sous quarantaine et les commandes de séjour à domicile peuvent commencer à se sentir sans fin. Les gens doivent devenir de plus en plus créatifs avec les activités de quarantaine qu’ils trouvent à faire.

Heureusement, les artistes Pixar sont venus à la rescousse – ils proposent des didacticiels vidéo montrant aux gens comment dessiner des personnages de films Pixar.

Les week-ends et le temps libre ont semblé être une construction mal définie, plus la pandémie de coronavirus se prolonge et la plupart d’entre nous restent en quarantaine à la maison – rétrograder, marquer le temps, éliminer le virus. Les jours se saignent, les uns après les autres, les week-ends sont là et vous êtes toujours coincé à la maison.

Les gens sont devenus assez créatifs dans la façon de trouver des moyens de se divertir, maintenant que la crise des coronavirus en est à son deuxième mois aux États-Unis. Les Jeux olympiques de quarantaine, la frénésie de Tiger King sur Netflix et les visites «virtuelles» de galeries d’art et de musées à travers le monde ne sont que quelques-unes des choses que les gens ont trouvé à faire pour rester occupés. Pendant ce temps, voici celui que je n’ai pas vu venir et que le fan de Pixar en moi apprécie beaucoup – les artistes du studio de cinéma bien-aimé ont commencé à partager des leçons que vous pouvez suivre pour apprendre à dessiner certains de vos personnages de film Pixar préférés. Ce qui, si vous me le demandez, est difficile à battre comme un moyen de qualité pour passer votre temps pendant votre quarantaine de coronavirus.

Si vous faites partie des millions de fans de Pixar qui ont vu Toy Store 4 récemment, par exemple, voici l’animatrice Pixar Emilie Goulet expliquant comment dessiner “le plus grand cascadeur du Canada”, le personnage de Keanu Reeves Duke Caboom:

La dernière version de Pixar, Onward, a en fait été fortement affectée par les séquelles du coronavirus. Les cinémas sont fermés à peu près partout, ce qui signifie que le film – qui devait commencer sa sortie en salles le mois dernier – est allé directement à la vidéo à la demande et est maintenant diffusé en continu sur Disney +.

Dans ce clip suivant, la superviseure de l’histoire d’Onward, Kelsey Mann, présente un didacticiel simple que vous pouvez suivre afin d’apprendre comment interpréter le personnage de Barley Lightfoot d’Onward.

Cela semble définitivement être une façon amusante de garder les enfants occupés pendant l’abondance de temps que les parents ont maintenant avec eux à la lumière des verrouillages contre les coronavirus. Et après, vous pouvez couronner le tout en regardant un film Pixar en famille.

Pour des suggestions d’autres activités à faire en quarantaine, consultez notre couverture précédente ici. Par exemple, via la plate-forme en ligne Google Arts & Culture, les utilisateurs peuvent effectuer des «visites» virtuelles de certains des musées d’art les plus incroyables du monde, ce qui pourrait être particulièrement amusant à faire en ce moment et servir de distraction au stress. des nouvelles et mises à jour sur le coronavirus. Ce n’est pas la même chose que d’être là, mais pour l’instant, nous devons prendre ce que nous pouvons obtenir.

