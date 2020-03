Les artistes répondent aux commentaires homophobes et classiques du PDG de La Mole

Lors d’une émission Facebook Live, le PDG de La Mole Convention, Elías Ortiz a qualifié l’illustrateur Mark Brooks de “pédé” quand il a découvert qu’il avait annulé son voyage au Mexique et a assuré, minimisant la peur de Brooks du coronavirus, que les gens qui viennent “de la campagne, sans insulter personne, leur intellect ça ne vient pas à plus ».

Les vidéos ont été retirées du Facebook officiel de l’événement, mais l’artiste a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux en réponse, provoquant un rejet généralisé de la communauté internationale de la bande dessinée contre Ortiz et La Mole.

Qu’est ce qui s’est passé?

Le week-end dernier, La Mole Comic-Con, le plus important et le plus grand événement de la culture de la bande dessinée et du geek dans notre pays, a eu lieu à Mexico, auquel des dizaines d’auteurs, de cosplayeurs et de comic artistes du monde entier ont été invités. monde. Parmi les artistes se trouvait le caricaturiste Mark Brooks (qui a travaillé chez Detective Comics, Han Solo, Secret Empire et actuellement sous contrat avec Marvel), qui a annulé sa participation quelques heures après l’événement en raison de préoccupations liées à l’épidémie de coronavirus et les restrictions de voyage que l’administration Donald Trump a émises la semaine dernière.

Une nuit avant l’ouverture de l’édition 2020 de La Mole, son PDG, Elías Ortiz, faisait une émission Facebook Live quand il a appris que Mark Brooks avait annulé sa participation à l’événement, ce qui a causé son agacement et causé le commentaire suivant:

«Vous ressentez ce courage lorsque vous êtes averti à deux heures de l’événement qui va commencer. Quoi: Oh, je ne vais pas parce que je suis un pédé! “

La vidéo n’est plus disponible mais quelques résumés circulent sur Internet. Soyez prudent, ces résumés ne voient pas comment le ton de votre conversation monte, en partie en lisant les messages que vous recevez et en lisant via le chat Facebook.

Dans une longue lettre publiée hier, Brooks a qualifié d ‘”inacceptable” le fait que l’organisateur du congrès ait utilisé un langage homophobe pour se référer à lui uniquement parce qu’il n’avait pas assisté à l’événement.

«Il me semble inacceptable que l’organisateur se soit senti tellement enhardi de se référer à moi dans un forum public de cette manière. Il parle de la nature de son personnage qu’il utiliserait ce genre de langage, et encore moins dans un enregistrement vidéo pour les fans de la convention, y compris mes fans qui étaient bouleversés et alertés de ce qui avait été dit. En tant qu’allié de la communauté LGBTQ et, en général, une personne qui sait la bonne chose de la mauvaise chose, je ne tolère pas ce type de langage, qu’il s’adresse à moi ou à toute autre personne », écrit-il.

L’artiste a expliqué que sa décision de ne pas y assister était due à la peur qui l’avait amené, lui et sa femme, à se rendre au Mexique, laissant leur fille seule, et les frontières seront fermées en raison des restrictions sanitaires des États-Unis, qui ont augmenté avec le les jours passent.

«J’étais également très déçu et j’avais pleinement l’intention d’y assister jusqu’à ce que l’administration Trump annonce qu’elle interdisait les voyages en Europe. Tout a commencé à bouger trop vite et de façon irrégulière, et avec Lisa voyageant avec moi, nous avions de grandes inquiétudes à l’idée de quitter notre fille au cas où il y aurait des problèmes de retour au pays ou en raison de la quarantaine. Ce fut une décision difficile, mais la bonne pour ma famille », a-t-il expliqué, ajoutant qu’en 17 ans de carrière professionnelle, il n’a annulé que 5 fois« mais aucune n’a été prise à la légère ou pour des raisons frivoles ».

Des artistes comme Mike Mignola, Jill Thompson, Mitch Gerads, Humberto Ramos, Katie Cook, Sam Humphries, Christos Gage, Nick Bradshaw, Laura Martin, Filip Sablik, Adi Granov et beaucoup d’autres ont répondu en faveur de Brooks et ont déploré les commentaires d’Ortiz, regrettant la situation et se disant “surpris” étant donné “le bon traitement” qu’ils avaient reçu au Mexique.

«Cette situation est embarrassante pour les fans et la communauté d’artistes ici au Mexique. Pour ce que cela vaut, je vous présente mes sincères excuses à vous tous, mes camarades, collègues et amis, mais je voudrais faire une déclaration ici si vous me permettez de le faire à voix haute.

Ici au Mexique, il est très difficile pour nous de créer un environnement dans lequel les artistes étrangers se sentent en sécurité, ce n’est pas une tâche facile lorsque le pays a acquis une réputation… la plupart du temps c’est injuste et, sans aucun doute, ce qui s’est passé ce week-end n’aide pas du tout.

En tant que membre du fandom mexicain et artiste, je crois fermement que je dois dire: CE N’EST PAS LA MANIÈRE DE TRAITER NOS INVITÉS AU MEXIQUE, nous sommes gentils et chaleureux, et nous sommes toujours heureux d’accueillir et de partager toutes les bonnes choses que vous avez ce pays, veuillez donc garder à l’esprit le MEXIQUE lorsque vous planifiez vos visites au congrès. Vous ne le regretterez pas.

Ce mec [Elías Ortiz] Il ne parle au nom de personne au MEXIQUE », a écrit Humberto Ramos.

La deuxième histoire

L’artiste conceptuel bosno-américain Adi Granov (Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, The Amazing Spider-Man 2, Avengers, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame et Black Panther), dit dans les commentaires à la lettre que Brooks a posté que Mark était “Etre très poli dans sa publication” et qu’il avait fait partie de l’histoire, alors il allait développer une fois qu’il atterrirait sur un vol vers l’Europe où il était.

Granov déclare qu’à son arrivée à La Mole, il n’a jamais eu affaire à Ortiz (et que les autres invités internationaux non plus) et que la seule approche antérieure des événements en direct sur Facebook était la suivante:

«J’ai vu un homme habillé en poulet dans la salle verte le premier jour de la convention qui nous a ignorés et, comme cela est arrivé à tout le monde, j’ai découvert le lendemain qu’il était en fait le PDG de l’événement, M. Ortiz. Je ne l’aurais jamais connu si les événements suivants ne s’étaient pas produits “

Granov dit qu’après avoir vu la vidéo d’Ortiz dans laquelle il insulte Brooks et après avoir appris les commentaires “homophobes”, il a voulu parler à Elías, mais qu’il n’était “pas intéressé”, ce qui a provoqué du stress parmi les invités internationaux. Dimanche, déjà à son hôtel, après la fin de la convention, il a pu voir une transcription en anglais des paroles d’Ortiz et a demandé aux collaborateurs de La Mole “Appelle Elijah et viens me parler”.

«Ce membre du personnel semblait terrifié par Elías et a essayé de me dissuader. Je l’ai demandé et quand ils lui ont parlé, il a dit qu’il était de 30 minutes au centre des congrès et a refusé de venir me voir. J’ai demandé à nouveau, alors le membre de l’équipe, visiblement effrayé, m’a demandé de lui parler directement et m’a donné le téléphone. Je lui ai dit qu’il devait venir me parler pour avoir appelé un artiste “pédé”, auquel il a répondu “Quel artiste?”, Raconte Granov.

Vingt minutes plus tard, Granov a rencontré le partenaire commercial d’Ortiz, Ignacio Septien Rivera, que tout le monde connaît par “The Architect”.

“Je lui ai dit de s’asseoir devant moi et de s’expliquer. À aucun moment, il ne semble comprendre la gravité de ses actes. Il n’a manifesté aucune sympathie pour la situation, sans inquiétude et sans émotion. Il a essayé de parler de moi et de me dire qu’il n’appréciait pas “la façon mexicaine”, sa position, etc. À ce stade, j’étais tellement furieux de ce manque de respect total que je lui ai dit de se taire (plusieurs fois) et expliqué que si les mots qu’il prononçait ci-dessous ne me satisfaisaient pas, cela finirait mal pour lui professionnellement. J’ai expliqué que j’avais utilisé une insulte homophobe, entre autres choses horribles, envers un artiste éminent qui a travaillé pour Marvel et Disney, qui pense à sa famille dans cette crise et à ce qu’il pense “, explique l’artiste conceptuel.

Les gens qui étaient dans le hall de l’hôtel a confirmé à Spaghetti Code que Granov était “très contrarié”. Granov a assuré qu’il avait “exigé” qu’une nouvelle vidéo d’Elias s’excusant soit diffusée.

«Je terminerai cela en disant que si vous choisissez de soutenir cet événement à l’avenir avec Elías Ortiz à la barre, vous dites que vous êtes d’accord avec le type de comportement qu’il a montré, en utilisant un langage homophobe et désobligeant contre ceux avec qui il n’est pas d’accord. “

La réponse.

Quelques heures après la publication de Mark Brooks, La Mole Convention a publié une nouvelle vidéo s’excusant. «Avant la publication d’il y a quelques heures par M. Mark Brooks, nous diffusions ce message et rappelons que #LaMoleConvention est un espace pluriel. Dans le cas où quelqu’un a été offensé par l’un de nos contenus, nous réitérons nos excuses », peut être lu dans le message d’origine.

“Dans le feu de l’action, je me suis exprimé en termes moins que favorables sur M. Mark Brooks”, explique Ortiz, expliquant que le contexte dans lequel j’utilise le mot “pédé” était pour la “lâcheté” et non pour définir l’orientation sexuelle.

Apparemment, ce n’est pas la première fois qu’Ortiz utilise le terme “pédé” pour désigner l’un des invités de l’édition 2020 de La Mole. Selon divers commentaires sur les médias sociaux, il l’a utilisé pour faire référence à l’annulation de l’acteur John Glover, Lionel Luthor à Smallville, mais la vidéo a été complètement supprimée des médias sociaux de l’événement.

