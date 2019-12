Les artistes VFX réagissent à la trilogie originale de Star Wars VFX, John Boyega s'interviewe lui-même et plus / Film

Te Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s'agir d'essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Regardez comment les artistes VFX réagissent au travail innovant, pratique et exceptionnel fait dans l'original Guerres des étoiles trilogie. De plus, regardez Star Wars: The Rise of Skywalker étoile John Boyega s'interviewe pendant la tournée de presse pour le film, et voyez ce que Histoire de mariage aurait été comme si c'était entre Veuve noire de l'univers cinématographique Marvel et Kylo Ren.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=Lh1Tz3zwhFU (/ intégré)

Tout d'abord, en l'honneur de la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, le gang de Corridor Crew s'assoit pour jeter un regard en arrière sur Star Wars VFX de la trilogie originale, lorsque l'écran vert n'était pas utilisé si souvent, et des modèles pratiques et des tours de caméra ont été utilisés pour créer des batailles massives dans l'espace et sur les planètes dans une galaxie très loin. Découvrez comment l'équipe d'Industrial Light & Magic a réussi une véritable magie cinématographique il y a toutes ces décennies.

Je fais des bêtises comme ça sur mon Instagram si ça t'intéresse ?? pic.twitter.com/LZ7rwyIGjC – John Boyega (@JohnBoyega) 19 décembre 2019

Ensuite, dans ce qui ressemble à une attaque personnelle (mais pas vraiment), John Boyega fait un travail parfait en agissant comme à peu près n'importe quel journaliste travaillant sur le circuit de la presse. Boyega se présente, pose les questions importantes et touche vraiment à qui est John Boyega. Chaque acteur devrait être obligé de le faire pendant la tournée de presse.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=6twbIhWsUzk (/ intégré)

Enfin, Funny or Die recrée les luttes conjugales de Histoire de mariage, mais le fait en utilisant des images de Scarlett Johansson et Adam Driver dans leurs rôles de superproduction en tant que Black Widow de Marvel Cinematic Universe et Kylo Ren de la nouvelle trilogie Star Wars. Le résultat est un divorce épique avec une confrontation et une émotion encore plus intenses.

