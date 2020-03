Les artistes VFX réagissent à Shazam, ce qui reste de Buster de Mythbusters & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, les artistes VFX de Corridor Crew sont rejoints par le réalisateur David F. Sandberg regarder son film DC Comics Shazam! et quelques autres blockbusters. Plus, ancien Mythbusters co-hôte Adam Savage nous montre ce qui reste du mannequin de test original Buster de la série d’expériences scientifiques bien-aimée, et regardez une bobine de bêtisiers de la série Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça.

Tout d’abord, Corridor Crew a amené Shazam! le réalisateur David F. Sandberg pour parler de son processus de travail sur un blockbuster lourd d’effets visuels et des défis qui en découlent. Sandberg reste sur place pour parler de certains des effets visuels impressionnants de la série Watchmen de HBO et des effets visuels horribles de Jaws 3D.

Ensuite, Adam Savage s’est retiré de la série Mythbusters de Discovery Channel il y a quelque temps, mais c’est toujours pour cela qu’il est le plus célèbre. Donc, sur la chaîne YouTube testée sur laquelle il est tout le temps maintenant, il a parcouru le chemin de la mémoire pour montrer aux fans ce qui reste du Buster original, le mannequin de test qu’ils utilisent pour exploser, lancer, tirer, frapper et juste complètement effacer pendant les expériences.

Enfin, avec la première saison de l’adaptation du roman graphique I Am Not Okay With This maintenant disponible sur Netflix, le service de streaming a publié une bobine de bêtisier mettant en vedette Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant et plus de la distribution. Regardez Sophia avoir des problèmes avec une extension de cheveux qui ne sera pas coupée par des ciseaux, voyez Wyatt tester sa meilleure proposition de retour à plusieurs reprises, et bien plus encore.

