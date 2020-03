Les artistes VFX réagissent au Mandalorian, analysant un épisode parfait des Simpsons & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, les artistes VFX réagissent aux effets visuels étonnants et innovants utilisés dans l’action en direct Guerres des étoiles séries Le Mandalorien. Plus, Patrick (H) Willems analyse un épisode parfait de Les Simpsons pour voir ce qui fait que la série fonctionne lorsqu’elle est à son meilleur, et Harrison Ford décompose sa longue carrière décorée dans le cinéma, de Graffiti américain à Appel de la nature.

Tout d’abord, le gang de Corridor Crew s’est assis pour jeter un œil à l’incroyable technologie de «mise en scène» utilisée pour créer à peu près tous les arrière-plans de la série Star Wars The Mandalorian. Ils jettent également un coup d’œil à des moments d’écran bleu moins que stellaires qui ont essayé d’obtenir le même effet, ainsi que VFX de The Witcher et une sorte de projet animé appelé Gantz: 0.

Ensuite, Patrick (H) Willems a trouvé un moyen de faire un essai vidéo informatif sur Les Simpsons en affinant un épisode spécifique et vénéré: “Lemon of Troy”. Il se trouve que c’est l’un des épisodes préférés de Willems, et c’est un épisode classique de la série. L’essai vidéo se concentre sur ce qui rend cet épisode si génial et aide à expliquer ce qui fait un bon épisode des Simpsons.

Enfin, pour Vanity Fair, Harrison Ford met fin à sa longue et décorée carrière, en commençant par des premiers rôles comme American Graffiti, en frappant les personnages emblématiques comme Han Solo dans Star Wars et Indiana Jones dans sa propre franchise d’aventure, ainsi que Witness, Patriot Games , Air Force One, What Lies Beneath, et bien d’autres.

