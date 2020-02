Les assassins de Courtney Valentine-Brown ont été condamnés à une peine de prison – où sont-ils maintenant? – HITC

Murder 24/7 détaille le cas de Courtney Valentine-Brown dans des détails irrésistibles.

Le meurtre 24/7 plonge dans le cas du meurtre de Courtney Valentine-Brown.

La faim du public pour les documentaires continue d’augmenter…

Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de documentaires produits. Pourquoi? Eh bien, c’est vraiment l’offre et la demande. Le public est plus intéressé par les œuvres non romanesques de cinéma et de télévision, sans doute plus que jamais.

C’est peut-être parce qu’il se passe plus de choses que jamais auparavant, ou du moins il semble y en avoir.

Les services de streaming comme Netflix ont bien réussi à satisfaire la curiosité de leurs abonnés ces derniers temps, et il semble qu’une semaine ne se passe pas sans un nouveau titre captivant atteignant le sommet de la pile “ populaire ”, avec des ajouts récents comme The Un pharmacien nous souffle.

Bien sûr, la BBC a longtemps défendu les documentaires et continue de le faire avec un contenu pertinent et perspicace, le dernier à exiger l’attention étant Murder 24/7.

BBC Two’s Murder 24/7: Courtney Valentine-Brown

L’épisode 1 de la série 1 de Murder 24/7 a été diffusé sur BBC Two récemment, abordant le cas de Courtney Valentine-Brown.

Comme l’a souligné la BBC, l’homme de 36 ans a été retrouvé poignardé dans un appartement à Southend-on-Sea, décédant plus tard de ses blessures. Le Sun souligne également que ce crime tragique a eu lieu peu avant minuit le jeudi 21 février 2019.

Le premier épisode de cette série a relaté les premiers jours de l’enquête alors qu’ils partaient à la recherche des responsables. Heureusement, des témoins oculaires se sont rapidement présentés, informant les autorités qu’ils avaient vu quatre personnes pénétrer au préalable sur les lieux du crime. Deux des quatre ont été déterminés en tant que propriétaire de l’appartement – Kelly King – et son partenaire, Ian Slater.

Une recherche s’ensuivit et une chasse à l’homme subséquente pour le Slater encore à la surface et les deux autres hommes non identifiés.

Les deux autres hommes ont ensuite été identifiés comme Alex Stephens et Stuart Pearson.

Condamnation de Courtney Valentine-Brown aux tueurs: où sont-ils maintenant?

Comme souligné par la source précédente [The Sun], les quatre personnes responsables ont été condamnées à des peines différentes.

Récemment, le mercredi 29 janvier 2020, Ian Slater (50 ans) a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 26 ans de prison. Le jugement a été rendu à Basildon Crown Court.

De même, Alex Stephens (36) a également été condamné à 26 ans, mais Stuart Pearson (44) et Kelly King (31) n’ont été condamnés à neuf ans de prison pour homicide involontaire coupable qu’après avoir été innocenté du meurtre de Courtney.

La violence s’est produite à la suite de dettes impayées, le Crown Prosecution Service notant: «Ian Slater, agissant au nom de Kelly King, a recruté Alex Stephens et Stuart Pearson pour visiter l’appartement et confronter Courtney concernant la dette… Prendre des couteaux et une balle de baseball chauve-souris, ils sont entrés dans l’appartement par la porte d’entrée et ont brutalement attaqué Courtney, sectionnant une artère majeure dans sa jambe et causant une perte de sang si extrême que, tragiquement, il a perdu la vie.

Ainsi, les quatre responsables de l’injustice qui a eu lieu cette nuit-là sont actuellement en prison.

Meurtre 24/7: pesée sur Twitter

DCI Daniel Stoten – l’officier enquêteur principal qui a ensuite mené l’enquête et apparaît dans le programme – a tweeté à propos de l’émission, déclarant: «Au cours des 18 derniers mois, nos équipes ont été suivies par la BBC. Lundi, mardi, mercredi à 21 h, BBC2 diffuse le documentaire «Murder 24/7». C’est vraiment excellent, montrant le travail exceptionnellement dur que de nombreuses équipes ont accompli – pour rendre justice aux victimes et aux familles. »

Il n’est pas le seul à avoir investi dans l’affaire pour se diriger vers Twitter …

Ellis Whitehouse – journaliste senior à l’Essex Echo – a également tweeté à propos de Murder 24/7, écrivant: «# meurtre247 est fascinant. J’ai couvert l’intégralité du procès du meurtre de Courtney Valentine-Brown et je connais tous les détails, mais le faire visualiser offre une toute nouvelle perspective sur la quantité de travail et de stress pour le traduire en justice. Dans l’attente de la partie 2! ”

