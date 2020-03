Les associations de familles LGTBI dénoncent que ‘OT 2020’ choisit la question de Zahara contre la maternité de substitution

Ce n’est pas une semaine facile pour «OT 2020» au-delà de toutes les mesures qui sont prises pour empêcher la propagation du coronavirus. Le lundi 9 mars, la distribution des thèmes du Gala 9 et Eva a reçu la chanson “Aujourd’hui, la bête dîne à la maison” de Zahara, qui à son tour est professeur au sein de l’Académie. La candidate n’était pas très à l’aise avec son sujet et non pas pour les paroles, mais pour le ton. Et si vous ajoutez à cela votre manque d’intérêt pour le premier pass de bus, ils font de cette performance l’une des plus discutées de nos jours.

Zahara et Eva, dans ‘OT 2020’

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Pour un certain nombre d’associations familiales LGTBI (Asfagalem, Crezco, FLG, Galehi, Galesh et Son Nuestro Hijos) se sont réunies pour écrire dans une déclaration que “nous respectons profondément la liberté d’expression artistique tout en déplorant le choix des émission «Operación Triunfo», d’une chaîne de télévision publique, d’une chanson qui attaque les familles et les filles et les garçons nés de maternité de substitution.

À un moment de la chanson, Zahara chante: “Si vous êtes si courageuse / Prêtez-moi votre ventre / Vendez-moi les enfants / Que vos sœurs aient / Laisse-moi boire / Un peu de ton sang / Enlève tes yeux / Loue-moi ta viande “; plaidant clairement contre la maternité de substitution.” Nous comprenons que l’auteur a le droit d’exprimer une opinion et que cela peut être contre mais nous tenons également à préciser qu’il existe des processus de maternité de substitution garantis avec les parties participantes du processus “, lit le communiqué.

“Profitez de nos familles pour profiter”

Les associations signataires ils prétendent défendre “une réglementation digne de maternité de substitution en Espagne similaire à celle qui existe actuellement dans les pays leaders dans la lutte pour les droits des femmes comme le Canada, le Royaume-Uni ou le Portugal. “En outre, ils invitent formellement” l’auteur de la chanson et le directeur du programme ‘Operación Triunfo’ à faire connaissance avant de se faire une fausse idée. d’entre eux “, en référence aux familles qui se sont formées grâce à cette technique de reproduction.

“Nous lutterons toujours contre les abus et contre ceux qui utilisent la maternité de substitution comme vecteur d’enrichissement personnel, soit pour leur implication directe dans les processus, soit pour la diffusion de messages, pour ou contre”, expliquent-ils dans le communiqué. Cependant, ils reviennent à l’auteur sans mentionner son nom: “Vous pouvez vous inspirer de la maternité de substitution ou de tout autre thème pour créer votre produit musical, mais nous regrettons que vous utilisiez nos familles, avec des mineurs, pour promouvoir et profiter“

