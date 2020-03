Les athlètes mexicains célèbrent le report du JO

Mexico,- Le changement de date des Jeux Olympiques pour l’été 2021, est une décision que les athlètes nationaux célèbrent, car la santé et la vie des athlètes doivent toujours être au-dessus des intérêts économiques, a affirmé la nageuse mexicaine Liliana Ibáñez.

Le COM rejoint la décision prise par le président de @iocmedia, #ThomasBach, les autorités gouvernementales japonaises et le comité d’organisation # Tokio2020, de reporter le JO pour protéger la santé des athlètes et de tous ceux qui participent à la plus importante foire d’été du monde pic .twitter.com / FpwGcueiiJ

– Comité olympique MEX (@COM_Mexico) 24 mars 2020

“Je pense que la décision que le Comité International Olympique vient de prendre de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo 2021 est la bonne, j’applaudis et remercie les fédérations olympiques nationales et le Comité, ils placent la santé des athlètes au-dessus de toute autre intérêt, je pense que de cette façon cela permet aux athlètes de prioriser de manière adéquate, et de savoir quelles sont les mesures à prendre pour la santé, et surtout peut-être la performance ou ne pas se préparer adéquatement que méritent les Jeux Olympiques, C’est certainement la bonne réponse à une situation aussi difficile que celle que l’on connaît dans le monde, de nombreux pays touchés par ce virus “, a ajouté Ibáñez.

– # Tokio2020 en espagnol (@ Tokyo2020es) 24 mars 2020

Enfin, l’aileron mexicain reconnaît que le report de la joute olympique lui profitera personnellement, car cette année il l’a investi dans la récupération, après avoir subi une opération à l’épaule.

