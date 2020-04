Les auteurs de Endgame partagent la première photo du docteur Strange dans l’armure d’Iron Man

Avengers: Fin de partie peut-être obtenir tout l’amour ce week-end, avec des fans se rendant sur les réseaux sociaux pour célébrer son 1 an, mais Avengers: Infinity War a également été un blockbuster incroyable à part entière et a préparé le terrain pour ce qui a été le plus élevé – film grossier de tous les temps. Sans oublier que cela nous a également laissé l’un des plus grands cliffhangers, enfin, jamais.

Mais comme pour toutes les grandes productions hollywoodiennes, des trucs assez intéressants ont été laissés sur le sol de la salle de coupe. Une séquence dont nous avons vu le concept art était une scène où Tony Stark et Stephen Strange auraient échangé des costumes. Ce qui signifie que le docteur Strange devrait enfiler le costume d’Iron Man.

Et maintenant, grâce aux écrivains d’Infinity War et Endgame Christopher Markus et Stephen McFeely, nous avons notre tout premier aperçu du moment en question via le snap BTS ci-dessous, qui a été partagé sur Twitter plus tôt ce soir.

“Donc, il y avait d’autres versions de ce sauvetage”, a déclaré McFeely. «Certains étaient tout simplement trop impressionnants (et longs) pour être conservés. Mais encore, on peut rêver… »

C’est un regard alléchant sur ce qui aurait pu être, sans aucun doute. Et selon ComicBook.com, la scène aurait eu lieu quand “quand Iron Man et Spider-Man (Tom Holland) sauvent Strange des prises du Q-Ship d’Ebony Maw.” Malheureusement, nous ne voyons pas Tony dans le costume de Strange, mais avoir un aperçu de Cumberbatch adapté car l’Armored Avenger est toujours assez cool.

En parlant de cela, il semble que le docteur Strange ait un avenir assez occupé devant lui. Suite à son rôle important dans Avengers: Infinity War et une apparition notable dans Fin du jeu, il est prêt à jouer un autre film solo. Grâce à la pandémie de coronavirus, il a été fortement retardé et n’arrive pas avant 2022, mais avant cela, il est très probable qu’il apparaisse dans WandaVision et il y a également eu des chuchotements d’une apparition dans Thor: Love and Thunder, aussi. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse basculer l’armure d’Iron Man quand il réapparaîtra à l’écran.