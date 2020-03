Les autorités colombiennes signalent le premier enfant infecté par un coronavirus

Premier enfant atteint de coronavirus en Colombie.

Ce mercredi matin, les autorités colombiennes ont confirmé 18 autres cas de coronavirus dans le pays. Selon son rapport, “Les diagnostics sont présentés en Arménie (2), Palmira (3), Cali (5), Pereira (1), Cajicá (2), Tolima (1), Santander (1), Neiva (1) et Bogotá (2). Avec ceux-ci, le pays atteint 93 personnes avec (COVID-19) ».

Le ministère de la Santé a publié les données où, dans le cas de Palmira, un mineur de 9 ans est inclus, qui devient le premier enfant infecté par un coronavirus.

À côté de lui se trouvent deux autres personnes, une personne âgée et une plus jeune. Selon les données du secrétaire à la santé de la ville, son infection a été causée par le contact avec une patiente venue d’Espagne et déjà diagnostiquée. Tous les trois sont stables et confinés à leur domicile.

Ces trois cas s’ajoutent aux 5 qui existaient déjà dans le département de Valle Del Cauca. Les autres sont des diagnostics de Cali.

«Les hommes sont des patients de 51, 54 et 56 ans plus une femme de 49 ans. Ils venaient de l’étranger. Une femme de plus de 42 ans a été en contact avec une patiente positive pour le coronavirus trouvé dans la ville “, a expliqué le responsable.

L’expansion de la pandémie COVID-19 atteint de nombreuses régions d’Amérique latine. Suivez toujours les instructions des autorités correspondantes.

