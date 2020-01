Les autorités fédérales découvrent que la petite amie de Jeff Bezos a divulgué ses nus à son frère

La fuite a été déterminée.



Les procureurs fédéraux ont découvert des preuves que la petite amie de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, avait donné à son frère, Michael Sanchez des photos nues de Jeff Bezos, qu’il avait divulgué au National Enquirer, selon le Wall Street Journal.

David Ryder / .

Les procureurs affirment que les messages texte envoyés de Lauren Sanchez à Michael Sanchez le 10 mai 2018 et le 3 juillet 2018 contiennent des photos nues de Bezos et des photos sexuellement suggestives de Lauren Sanchez. Ces photos ont ensuite été vendues au National Enquirer pour 200 000 $, comme indiqué précédemment par le Wall Street Journal.

On ne sait pas si Lauren savait que son frère vendrait les photos.

En février 2019, Bezos a annoncé qu’il était menacé par le National Enquirer et a publié des courriels qui montraient ce que la publication avait acquis: “On m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Ou du moins, c’est ce que les meilleures personnes du National Enquirer “, a écrit Bezos dans un article de blog sur Medium. “Je suis heureux qu’ils aient pensé cela, car cela les a encouragés à tout mettre par écrit. Plutôt que de capituler devant l’extorsion et le chantage, j’ai décidé de publier exactement ce qu’ils m’ont envoyé, malgré le coût personnel et l’embarras qu’ils menacent.”

En septembre 2018, AMI, l’éditeur du National Enquirer, a confirmé avoir reçu les photos de Michael Sanchez dans une déclaration au Wall Street Journal.

.