Les avatars du profil Marvel X-Men disponibles maintenant sur Disney +

Disney a ajouté une nouvelle sélection d’avatars de profil utilisateur mettant en vedette des personnages Marvel X-Men, notamment Magneto, Professor X, Wolverine, Cyclops, Jean Gray, Beast, Gambit, Storm, Rogue et Jubilee.

Voici un aperçu des nouveaux avatars de profil X-Men:

Que pensez-vous de ces nouveaux avatars X-Men?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.