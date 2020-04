Les avocats clarifient les doutes sur la suspension du travail en cas d’urgence

Mexico.- Après la déclaration d’urgence sanitaire en raison d’un cas de force majeure dérivé de Covid-19, les activités non essentielles ont été suspendues, de sorte que des milliers de travailleurs qui ont cessé de travailler font face à une incertitude salariale, voire à la possibilité de fermeture définitive de leur source de l’emploi.

Pour dissiper les doutes et protéger les droits des travailleurs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publié le document Foire aux questions: situation du travail contre Covid-19.

En réponse à la nouvelle disposition qui établit la suspension des travaux à la suite de la déclaration d’urgence sanitaire pour cause de force majeure dérivée de COVID-19, Comment doit-il être interprété pour le paiement des salaires?

La loi fédérale du travail prévoit qu’en cas de suspension temporaire pour cause de force majeure, l’autorité déterminera le montant de l’indemnisation sur la base du salaire du travailleur pendant un mois maximum. (art. 429 et 430 LFT)

À l’heure actuelle, il est essentiel que, selon la branche d’activité et l’activité économique à laquelle chaque entreprise ou entreprise est dédiée, il existe un accord mutuel pour protéger les travailleurs et les sources de travail. PROFEDET peut aider à conclure des accords qui concilient les intérêts des deux parties.

Si mon lieu de travail est l’un de ceux qui peuvent continuer à travailler, Quelles mesures de sécurité et d’hygiène l’employeur doit-il prendre pour protéger les travailleurs?

Dans le cas d’activités autorisées, les personnes de plus de 60 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes handicapées ou les maladies chroniques non transmissibles (telles que l’hypertension artérielle, les poumons, l’insuffisance rénale, le lupus, le cancer, le diabète sucré) ne devraient pas travailler. , obésité, insuffisance hépatique ou métabolique ou maladie cardiaque), ou qui est soumis à une maladie ou à un traitement pharmacologique entraînant une suppression du système immunitaire.

La distance saine, les mesures d’hygiène et le nombre maximum de 50 personnes dans le même espace doivent être maintenus.

Si j’ai des symptômes de COVID-19, Pouvez-vous me demander d’arrêter de travailler?

Oui tu peux. C’est même une obligation. Ils devraient vous demander de rester à la maison et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire.

En cas de diagnostic de COVID-19, Tu peux me virer?

Non, ce serait un licenciement injustifié et vous pouvez vous rendre gratuitement chez PROFEDET pour vous défendre, sur les téléphones 800 9117877 et 8007172942

L’employeur veut avancer mes vacances pour que je puisse rentrer chez moi pendant la période de contagion du coronavirus COVID 19, il peut le faire?

Oui, il peut, de préférence d’un commun accord avec le travailleur (art. 81 de la LFT).

L’employeur veut que je subisse des examens médicaux pour savoir si j’ai COVID-19, il peut le faire?

Oui, il est de l’obligation de tout travailleur de se soumettre à des examens médicaux, conformément à l’article 134 fraction X de la LFT.

Le patron m’a demandé de mener mes activités depuis chez moi, il peut le faire?

Oui, nous devons nous rappeler que ce ne sont pas des vacances, donc si les circonstances le permettent, il est approprié que les activités soient effectuées à domicile, comme recommandé par l’autorité sanitaire lors de la Journée nationale de la distance saine.

Mon employeur me dit que puisque nous allons suspendre le travail, il ne me paiera que le salaire minimum parce que c’est la loi, c’est correct?

Non, ce que l’autorité a déterminé était une urgence sanitaire due à un cas de force majeure, le critère du paiement d’un salaire minimum n’est donc pas applicable.

Si mon employeur me sépare du travail, Combien de temps dois-je pour poursuivre?

Les actions des travailleurs séparés de leur travail prescrivent en deux mois (art. 518 de la LFT). La prescription court à compter du lendemain de la date de licenciement. Compte tenu de la situation actuelle, cette période commencera à s’écouler après la levée de l’urgence sanitaire.

