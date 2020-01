Les Bad Boys 3 de Will Smith et Martin Lawrence gagnent un week-end d’ouverture de 66 millions de dollars

Les numéros de billetterie de Bad Smith pour la vie de Will Smith et Martin Lawrence sont connus et les choses semblent prometteuses pour une autre suite.

Les Bad Boys II de Michael Bay sont sortis en salles en 2003, et 17 ans plus tard, Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles emblématiques pour Bad Boys for Life. Sony avait initialement prévu que la dernière suite de Bad Boys ne gagnerait que 38 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, mais ces chiffres semblent avoir été conservateurs car le film semble avoir surperformé au box-office.

Selon Variety, Bad Boys for Life a remporté un impressionnant week-end d’ouverture de 66 millions de dollars au pays malgré sa sortie en janvier. Pendant ce temps, Dolittle de Robert Downey Jr. n’a gagné que 31 millions de dollars. Compte tenu du succès du week-end d’ouverture du film, une suite de Bad Boys For Life est déjà en préparation chez Sony, avec le scénariste Chris Bremner de retour.

Voici le synopsis officiel de Bad Boys for Life:

Les Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour ensemble pour un dernier tour dans le très attendu Bad Boys for Life.

Réalisé par Adil El Arbi & Bilall Fallah à partir d’un scénario écrit par Joe Carnahan et Chris Bremner, les stars de Bad Boys for Life Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam et Joe Pantoliano.

Les Bad Boys for Life de Will Smith et Martin Lawrence sont maintenant en salles.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

