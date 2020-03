Les Bad Boys 3 de Will Smith et Martin Lawrence seront bientôt disponibles en version numérique

Will Smith et Martin Lawrence, Bad Boys For Life, acclamés par la critique, arriveront sur les plateformes numériques plus tôt que prévu.

La distance sociale devenant lentement la norme partout dans le monde, les théâtres ont fermé leurs portes. Les multiplex n’étant plus ouverts, une pléthore de films récemment sortis comme Onward, The Invisible Man et Birds of Prey reçoivent des premières sorties numériques pour capitaliser sur le grand public restant à la maison pendant une longue période. Le dernier film à avoir frappé les plateformes numériques est Bad Smith For Life de Will Smith et Martin Lawrence.

Sony a révélé que Bad Boys For Life sera disponible sur les plateformes numériques le 31 mars, à peine deux mois après le début du film. Par rapport à d’autres films comme The Hunt et Emma, ​​Bad Boys For Life est certainement en meilleure position financière.

S’ouvrant à la mi-janvier pour de superbes critiques, Will Smith et Martin Lawrence’s Bad Boys For Life ont vu le duo revenir dans la franchise après près de deux décennies. Le film a été salué pour ses séquences d’action à indice d’octane élevé et l’énergie électrique de Will Smith et Martin Lawrence qui n’a pas disparu pendant leur longue interruption de la franchise. Bad Boys For Life a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, le plus élevé de la franchise qui a fait ses débuts en 1995.

À cette jonction actuelle, Bad Boys For Life est le film le plus rentable de l’année et il détiendra probablement ce titre dans un avenir prévisible, car des tonnes de tentes de studio comme Black Widow et A Quiet Place II ont été retardées.

Voici le synopsis officiel de Bad Boys for Life:

Les Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour ensemble pour un dernier tour dans le très attendu Bad Boys for Life.

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah à partir d’un scénario écrit par Joe Carnahan et Chris Bremner, les stars de Bad Boys for Life Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam et Joe Pantoliano.

