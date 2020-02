Les bascules PS5 et Xbox Series X font allusion à une puissance incroyable dans les consoles de nouvelle génération – .

Il est encore temps pour Microsoft et Sony de faire une annonce surprise avant la fin du mois, mais tous les signes pointent vers une date ultérieure pour les révélations complètes de la Xbox Series X et PS5. En attendant, nous devons dépendre des fuites pour nous aider à remplir les blancs en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités des consoles de nouvelle génération, et cette semaine, nous aurons peut-être obtenu quelques confirmations intéressantes sur la puissance des consoles .

L’utilisateur du forum NeoGAF OsirisBlack, qui a été approuvé comme une source fiable par le personnel du forum, est apparu mercredi dans le fil de spéculation PS5 et Xbox Series X pour partager une anecdote sur une récente réunion avec un développeur au cours de laquelle ils ont eu la chance de jouer un jeu de console de nouvelle génération sans nom.

Voici comment OsirisBlack décrit leur expérience avec le jeu de mystère, qui, encore une fois, n’a pas été nommé:

Le concepteur principal du moteur graphique se moque de moi pour m’être arrêté toutes les 30 secondes pour simplement faire pivoter la caméra et regarder les sites et écouter les sons de leur univers de jeu. «Tout dans le jeu est PBR avec de multiples sources d’éclairage volumétrique. Tous les personnages de ce jeu sont uniques. Vous ne verrez jamais le même modèle de personnage plus d’une fois. »

En jouant, je me rends compte à quel point ce jeu est difficile. Je joue à plusieurs jeux de manière compétitive dans plusieurs genres (Smite, R6, SFV, CoD, BF, League) mais je me fais remettre le cul. Je prends le personnage principal dans un couloir et deux ennemis se précipitent dans la pièce en tirant et se déplaçant dans ce qui semble être un schéma tactique. “Est-ce que ce putain de gars me tire dessus pendant que l’autre gars essaie de faire le tour pour me flanquer?” il rit encore. “Oui, feu suppressif.” Alors que l’ennemi me tire dessus, je note la déformation de la géométrie exposée, des morceaux de ciment cèdent la place révélant les tuyaux métalliques en dessous qui maintiennent la structure ensemble. Tout est basé sur la réalité, y compris ce qui se passe lorsque vous tirez sur des gens ou vous faites tirer dessus. C’est beau mais c’est pas joli.

Une fois la démo terminée, OsirisBlack a demandé au concepteur si le jeu fonctionnait à 60 images par seconde, mais a été choqué quand on leur a dit que le jeu fonctionnait à 90 FPS verrouillé en résolution 4K native. Lorsqu’on lui a demandé quelle console était capable de ce type de visuels, le concepteur a répondu «les deux».

OsirisBlack a également posé des questions sur les performances générales des deux consoles et a été informé que les deux ont la même cible, mais il reste à voir si l’une ou l’autre peut atteindre cette cible. L’objectif visé est apparemment de 12 téraflops, soit le double de celui de la Xbox One X et presque le triple de celui de la PS4 Pro. Si les deux consoles vont vraiment être aussi puissantes, cela explique pourquoi des prix de détail allant jusqu’à 499 $ ont été répandus pour chacun d’eux.

Enfin, à la fin de l’article, OsirisBlack ajoute que les développeurs des GDK (kits de développement de jeux) ne sont pas finaux, mais que le kit Xbox Series X est «en avance en termes de puissance» tandis que le kit PS5 est « plus complet et raffiné. ” Nous n’avons aucun moyen de vérifier cette anecdote, mais si c’est vrai, cela nous donne une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des consoles de nouvelle génération lorsqu’elles seront finalement lancées cet automne.

Source de l’image: Microsoft

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.