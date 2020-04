Les bénéfices de la maison de disques du jeu seront envoyés à un accusateur d’agression sexuelle: rapport

L’accusateur d’agression sexuelle du jeu a récemment été condamné à 7 millions de dollars et selon un rapport, les bénéfices de son label indépendant ont été saisis.



Ce qui a commencé comme une émission de téléréalité s’est terminé avec un procès pour agression sexuelle pour The Game. She’s Got Game a été diffusé sur VH1 en 2015, et après son apparition dans la série de téléréalité, une femme nommée Priscilla Rainey a déclaré que lors d’une de ses dates dans l’émission qui n’a pas été diffusée, le rappeur a soulevé sa jupe et l’a tripotée à plusieurs reprises, notamment en se frottant le vagin nu sans son consentement. Elle a poursuivi The Game et a obtenu un règlement de 7 millions de dollars, et selon AllHipHop, Rainey doit collecter tous les bénéfices du label indépendant du rappeur, Prolific Records.

Le point de vente rapporte que Rainey a reçu “tous les droits, titres et intérêts” sur les fonds et les bénéfices entrant dans le label à partir de ce jour. “Rainey est maintenant le propriétaire de Born 2 Rap, les redevances du dossier, et même tout salaire que Game aurait pu se payer via LA Prolific”, écrit AHH. Les tiers qui ont ou prévoient d’envoyer “de l’argent ou des biens” au Jeu auraient été tenus de faire leurs chèques à l’ordre de Rainey jusqu’à ce que le jugement ait été payé.

En octobre 2019, The Game a abordé la nouvelle du règlement alors qu’il était sur scène lors de l’un de ses concerts. “Tout le monde a quelque chose à dire, ceci, cela, je m’en fous de rien”, a déclaré le rappeur. “J’ai été The Game toute ma carrière, je ne suis pas dissuadé. J’ai été abattu, poignardé, combattu, n * ggas me poursuivant. Aujourd’hui, j’ai lu sur Internet qu’ils ont dit que j’avais perdu sept millions. Sh * t, ce que Imma fait maintenant? Est-ce que Popeyes embauche?! Sept millions, il doit être fauché! Dans ce survêtement Burberry de mothaf * ckin? Qui en donne une f * ck à ce sujet. F * ck ab * tch qui poursuit. “

