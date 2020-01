Les bijoux de 500 000 $ d’Allen Iverson sont rendus après que le voleur s’est rendu à la police

Le suspect a avoué le crime.



Un peu plus de 24 heures après que Allen Iverson, ancienne star des 76ers de Philadelphie, se serait fait voler un demi-million de dollars de bijoux, un suspect est en détention. Plusieurs médias ont rapporté qu’Iverson avait été victime d’un vol à prix élevé après qu’une personne décrite comme étant au début de la vingtaine, un homme grand et mince a quitté le sac à dos d’Iverson rempli de ses bijoux.

Michael Loccisano / Personnel / .

Un ami d’Iverson aurait laissé le sac assis sur une chaise à l’intérieur du hall de l’hôtel Sofitel. Des images de surveillance montrent quelqu’un qui s’approche de la chaise avant de saisir le sac et de sortir calmement. ABC 6 Action News de Philadelphie rapporte que le voleur, Christopher Daniel, 21 ans, s’est rendu à la police mardi. Une image tirée d’une vidéo de surveillance a circulé rapidement sur les réseaux sociaux, elle apparaît donc et Daniel a décidé de se rendre et d’éviter l’embarras supplémentaire d’une frénésie en ligne.

Daniel aurait avoué à la police qu’il avait effectivement volé le sac de bling et aurait restitué tous les articles. Bien que ses accusations spécifiques n’aient pas encore été partagées, Daniel fera face à un certain nombre d’accusations de vol. Iverson aurait été à l’hôtel au moment du vol, cependant, il n’était pas dans le hall.

