Les billets de cinéma aux États-Unis et au Canada sont tombés à leur plus bas niveau en 20 ans au cours du week-end

▲ À Hollywood, le Pantages Theatre, qui annonce la comédie musicale de Hamilton sur le chapiteau, est resté fermé.

Ap

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. a12

New York. Les billets de cinéma en Amérique du Nord sont tombés à leur plus bas niveau depuis au moins 20 ans, alors que la pandémie de Covid-19 a provoqué l’un des pires week-ends au box-office hollywoodien.

Quelque 56 millions de dollars de ventes ont été collectés dans les cinémas des États-Unis et du Canada, selon les estimations d’études publiées dimanche. Depuis septembre 2000, il n’y a pas eu de revenus aussi bas au box-office, selon la société de données Comscore, lorsque 54,5 millions de dollars ont été collectés lors d’un week-end calme.

Le plus récent début de Disney, United, a suivi au premier rang avec 10,5 millions de dollars lors de son deuxième week-end. Le roman produit par Lionsgate I Still Believe a rapporté 9,5 millions de dollars. L’adaptation de la bande dessinée Bloodshot de Sony, avec Vin Diesel, a généré environ 9,3 millions de dollars.

Ces totaux étaient bien en deçà des attentes.

La plupart des cinémas nord-américains sont restés ouverts au cours du week-end. Les deux principales chaînes du continent, AMC Theatres et Regal Cinemas, se sont engagées à ne pas remplir les salles à plus de 50% de leur capacité pour faciliter une distance saine. D’autres ont demandé aux participants de laisser des sièges vides autour d’eux. Ils ont tous promis de nettoyer les salles entre les projections.

D’autres théâtres ont choisi de fermer, dont beaucoup à New York. Sur les près de 5 800 aux États-Unis, environ 100 n’ont pas ouvert.

Avec l’épidémie mondiale de coronavirus entraînant une réduction de la capacité des grandes salles de cinéma et de nombreux territoires internationaux, qu’il s’agisse de fermer partiellement ou complètement tous les cinémas, ainsi que l’incertitude de fréquenter des espaces pleins, tous les films ont connu une baisse supplémentaire plus grand que prévu, a déclaré Disney dans un communiqué.

.