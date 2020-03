Les bombes en marche de Disney au box-office avec une ouverture en douceur

Le dernier film d’animation de Disney-Pixar, En avant n’a pas tout à fait répondu aux attentes lors de son week-end d’ouverture en n’apportant que 40 millions de dollars au niveau national.

De nombreux sites et analystes ont prédit que la photo ferait bien plus de 50 millions de dollars sur le gazon domestique au cours de ses premiers jours, mais elle était loin de cela et n’a gagné que 68 millions de dollars dans le monde. Ces maigres chiffres en font la première du week-end Pixar la moins performante de tous les temps.

À titre de comparaison, Frozen 2 de l’année dernière était considéré par la plupart comme ayant sous-performé au box-office lors de son week-end d’ouverture, mais il a quand même réussi à retirer 41 millions de dollars le jour de son ouverture. Même la première bombe du studio, The Good Dinosaur a fait 45 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en 2015, et jusqu’à présent, il était largement considéré comme le point le plus bas du catalogue Pixar – un titre qui pourrait bientôt revenir à Onward.

Ce qui a réellement conduit au bombardement d’Onward est incertain, mais Box Office Mojo a exclu les craintes de coronavirus comme coupable en soulignant ce qui suit:

Bien que tout le reste ait fonctionné comme prévu, sinon mieux. The Invisible Man d’Universal a assez bien tenu, offrant une performance de deuxième place, tandis que la sortie de WB de The Way Back a répondu aux attentes.

Malgré avoir obtenu une note de 96% sur Rotten Tomatoes et des acteurs populaires tels que Tom Holland (Spider-Man), Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) et Julia Louis-Dreyfus (Veep) exprimant des personnages dans le film, cela n’a apparemment pas suffi à stimuler la vente de billets pour ses débuts. Beaucoup en ligne contribuent au manque d’intérêt pour Onward à son introduction du premier personnage LGBTQ de Pixar, une décision controversée qui a conduit la Russie à censurer le film et certains pays du Moyen-Orient à interdire carrément le film.

Si cette inclusion du personnage – un flic troll gay qui n’apparaît que dans une seule scène – a réellement eu un impact drastique sur la vente globale de billets pour En avant est discutable, mais le choix apparemment artificiel ne s’est certainement pas bien passé avec Internet avant sa sortie. Quoi qu’il en soit, Disney semble avoir un long chemin à parcourir s’ils décident de continuer à inclure des personnages LGBTQ dans leurs films et émissions de télévision, un qu’ils semblent devoir préparer avec un peu plus de conviction s’ils veulent que les choix semblent naturels et intégrante à la fois du personnage et du public.