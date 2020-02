Les BTS ARMY pensent que c’était la meilleure piste solo de 2019

Le groupe de garçons sud-coréen de sept membres BTS est bien connu non seulement pour sa musique mais aussi pour la loyauté féroce de sa base de fans. Vous ne pouvez pas vous considérer comme faisant partie de l’organisation à but non lucratif connue sous le nom d’ARMY (Adorable Représentant M.C.Jeunesse).

Pourtant, vous vous êtes peut-être retrouvé sur leur site Web dédié pour les dernières nouvelles, vidéos et apparitions. Les Reddit Bangtan Awards pour 2019, est l’un des clins d’œil officiels du groupe à ses fidèles fans et propose des catégories amusantes, votées par l’ARMÉE, pour mettre en évidence les meilleurs choix de tout le monde.

En plongeant au cœur de la culture BTS populaire, nous avons trouvé quelle piste solo l’ARMÉE considère comme la meilleure de tous les temps de 2019.

Rencontrez les ‘Bangtan Boys’ alias ‘Beyond the Scene’

Le groupe populaire de k-pop est entré en scène en 2012, avec des chansons et des mouvements de danse soul qui ont mis les problèmes des adolescents et des sujets de justice sociale au premier plan. Les membres bien-aimés – Jin, J-Hope, RM, V, Jungkook, Suga et Jimin – ont une suite qui va au-delà de la sensation typique du cœur.

Leur nom d’origine, Bangtan Sonveondan, se traduit par Bulletproof Boy Scouts, un nom qui rappelle leur soupçon de saveur militaire. Ils ont construit avec succès une marque qui a ensuite inspiré une base de fans et a continué à développer une culture entière BTS.

La communauté Reddit qui a commencé en 2014

En plus du site Web dédié du groupe, avec des nouvelles et des conseils sur le comportement des fans, BTS a également une communauté de subreddit pour rester en contact avec les fans. Des images, des vidéos, des discussions et le vote des prix ont lieu ici. Plus de 97,5 km y seraient enrôlés.

Meilleur morceau hors album BTS de 2019

V, SUGA, Jin, J-Hope, RM, Jimin et Jungkook de BTS | Steve Granitz / WireImage

Cette liste de prix déterminée par les fans comprend plusieurs catégories, y compris le «tweet de l’année 2019» et «la meilleure émission de variétés ou apparition médiatique de 2019».

Le meilleur morceau hors album de 2019 était l’une des catégories les plus populaires, et nous voulions en voir directement. Cette catégorie a recherché le morceau préféré des fans, en dehors des albums officiels en 2019. “SUGA’s Interlude” a obtenu le plus de voix avec 179 (28,6%).

La “soupe au poulet et aux nouilles” de J-Hope est arrivée en deuxième place, avec seulement deux voix de retard. “Winter Bear” de V est arrivé en troisième position, bien que beaucoup plus loin derrière avec seulement 146 voix.

Il y a aussi la catégorie des meilleurs paroles de l’année. Cette catégorie encourage les fans à restreindre non seulement leurs morceaux préférés, mais à isoler ensuite leurs lignes simples préférées d’une chanson BTS sortie en 2019.

“L’interlude de SUGA” est également en tête dans ce vote. Pour les paroles, “Bien que l’aube avant le lever du soleil soit la plus sombre, n’oubliez jamais que les étoiles vous aspirent à ne briller que dans l’obscurité”, 192 votes écrasants sont venus pour garantir les paroles en tant que premier.

Tous les fans de BTS ne sont pas dans l’armée

Alors que BTS continue d’avoir un impact sur l’industrie et de divertir les masses, tous les fans ne sont pas des fans de niveau ARMY. En fait, il y a beaucoup de fils que nous avons trouvés, avec des opinions différentes sur les membres de l’ARMÉE en général.

Un intervenant parle d’aimer réellement le BTS en général, mais d’être consterné par le comportement de certains membres de l’ARMÉE, en ce qui concerne le vote par attribution, les commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Compte tenu de l’étendue réelle de la fanbase de l’ARMÉE, suite supplémentaire de fans non-ARMY, nous dit une chose – BTS est toujours très populaire.

Si vous n’avez pas entendu leur musique, ça vaut vraiment la peine d’être écouté. Il y a beaucoup de talent parmi les sept magnifiques. Il y a de quoi inspirer une ARMÉE de fans dévoués, qui sont prêts chaque année, à voter sur leur moment, leur morceau et leurs paroles BTS les plus appréciés.