Les caches supposées des candidats

‘Survivors 2020’ finalise les détails de la première de sa nouvelle édition. Par conséquent, il a déjà commencé à produire le goutte à goutte habituel avec les noms des candidats, ce qui semble ne laisser personne indifférent, car nous avons des visages de tous les domaines: de celles liées aux sagas familiales les plus populaires du pays à celles impliquées dans les parcelles les plus succulentes du moment. Bien sûr, tout le monde passe par les plages du Honduras avec paiement, dont il y a déjà une idée.

Rocío Flores, Hugo Sierra et Helena Rodríguez

Le cache qui a soulevé le plus d’inconnus est celui de Fleurs de rosée. La fille de Rocío Carrasco et d’Antonio David Flores a plongé dans le monde de la télévision grâce à la défense de son père dans «GH VIP 7». Jusque-là, peu avaient été ses apparitions, donc sa présence en réalité est la plus recherchée. C’est donc elle qui gagnerait le salaire le plus élevé, ce qui serait compris entre 25 000 et 30 000 euros par semaine, comme ABC l’a appris de sources proches des candidats.

Les prochains sur la liste seraient Hugo Sierra et la mère d’Adara, Helena Rodríguez, qui auraient accepté de participer à une cache qui fait le tour du 7 000 et 10 000 euros hebdomadaire Un peu en dessous serait Violeta Mangriñán, parmi les 5.000 et 7.000 euros. Rappelons que l’ex-participant de “ Femmes et hommes et vice versa ” a dû partir dans la dernière édition de la réalité pour subir une intervention médicale, mais qu’il était assuré qu’en 2020 il y serait de retour. Enfin, nous aurions José Antonio Avilés, qui reste parmi les 2000 et 4000 euros.

Cache le plus élevé

L’un des aspects qui génère le plus d’attentes est le prix facturé par chaque participant. De toute l’histoire de la réalité, la plus intrigante est celle d’Isabel Pantoja, dont la signature a surpris tout le public. Officiel, il n’y a jamais de données, mais une fuite de lectures a affirmé que la tonadillera a signé un contrat de 80 000 euros par semaine. Si vous prenez en compte qu’il a enduré deux mois sur l’île, il a gagné quelques 800 000 euros, l’une des figures de réalité les plus élevées d’Espagne.

.