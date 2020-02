Les cadres que «Homeland» doit fermer lors de sa dernière saison

Au début des années 2010, «Homeland» a été un succès incontestable, provoquant une sensation chez les spectateurs et récoltant deux Golden Globes consécutifs et un Emmy, sans compter sur les nombreux prix remportés pour sa distribution. Il est vrai que, après près de dix ans à l’antenne, l’impact de la fiction a diminué, mais c’est toujours l’un des navires Showis, qui avec la fermeture de ‘Shameless’ et la fin de ‘Ray Donovan’ culmine une étape doré

Carrie Mathison face à des situations limites dans «Homeland»

L’adieu a été attendu, car la prévision était que la huitième et dernière saison du drame international d’intrigue est arrivée à l’été 2019, mais il a été retardé pour dorloter ce produit final. Enfin c’est à partir du 9 février 2020, lorsque ce dernier lot de chapitres commence à être diffusé -en Espagne le 23 février par le biais de FOX- avec lequel la fiche de service de Carrie Mathison en difficulté au service de la CIA est fermée.

Le personnage emblématique incarné par Claire Danes n’a pas connu un parcours précis et facile au cours des sept saisons précédant cette fin. Son trouble bipolaire ou sa relation turbulente avec le lieutenant Brody ont presque pâli par rapport à ses problèmes récents, comme celui d’avoir été torturé aux mains des Russes. Avec tant de va-et-vient, Cela ne fait pas de mal de se souvenir de certains cadres encore ouverts En attendant d’être repris pour ce dernier traca.

Le nouveau Brody

Claire Danes porte un voile lors de la dernière saison de ‘Homeland’

La confiance n’est pas une valeur croissante dans le système complexe d’alliances et d’espionnage établi dans «Homeland». La présence d’agents doubles et de traîtres a été quelque peu récurrente dans le récit de la série depuis sa première saison, il a été révélé que Nicholas Brody était un allié des terroristes. Depuis que je devais faire face à ce soupçon, Carrie n’a pu faire confiance à personne, au point qu’elle ne peut plus le faire elle-même.

Lors de la saison précédente, à son retour de son internement en Russie, la protagoniste était clairement affectée mentalement, au point de ne pouvoir se souvenir de rien de ce qui s’est passé pendant cette captivité, et même d’avoir du mal à identifier Saul Berenson . Ses résultats erratiques en passant par un classique de cette série comme le polygraphe pourraient indiquer que maintenant Carrie est un agent endormi des Russes, une version de cinquième colonne de Brody cela donnerait un sens circulaire à la série.

Vous cherchez votre place

Claire Danes dans le rôle de Carrie Mathison dans Homeland

Au début, la prémisse de la série était de suivre Carrie en tant qu’agent de la CIA chargé du contre-terrorisme. Cependant, au fil des saisons leur relation et leur confiance dans l’agence d’espionnage américaine se sont détériorées, au point qu’il est venu l’abandonner. Au cours des dernières saisons, elle n’a pratiquement pas été consultante externe de l’organisation ou civile impliquée dans ses affaires.

Cependant, ce qui a toujours été maintenu et renforcé au fil du temps, c’est la pleine confiance Saul, l’agent vétéran qui a exercé une sorte de mentor pour elle. Le personnage joué par Mandy Patinkin est celui qui demande à Carrie de participer à l’affaire réglée à la huitième saison, et son influence pourrait être décisive pour que, au cas où son protégé ne finisse pas par trahir son pays, elle se réconcilie et retourne à Travaillez pour l’agence.

Le sort du président

Elizabeth Marvel joue l’ancien président Keane dans ‘Homeland’

Au fil du temps, la présence de l’administration politique dans les affaires de l’agence est devenue de plus en plus visible dans la série. Au cours des dernières saisons, le personnage d’Elizabeth Keane a pris de l’importance, qui a réussi à être investi président et a développé une amitié intermittente avec le protagoniste. Cependant, à la fin de la septième saison, il y a eu une chute définitive, pour laquelle Il a laissé la Maison Blanche entre les mains d’un locataire qui jouissait d’une plus grande confiance.

On sait déjà que ce locataire est le président Warner, que joue Beau Bridges. Le nouveau chef de l’exécutif est celui qui décide de traiter en priorité le problème que son pays a généré au Moyen-Orient. Sa position semble bien établie au Bureau ovale, mais il pourrait être intéressant de donner une fermeture plus forte de l’arc narratif de l’ancien président tenace et déterminé Keane Cela correspond à son importance récente dans la série.

La fin de la guerre contre le terrorisme

Numan Acar est Hassam Haqqani dans l’un de ses moments les plus tendus et décisifs de la quatrième saison de ‘Homeland’

Comme nous l’avons dit, le nouveau gouvernement de «Homeland» a décidé de mettre fin une fois pour toutes à l’éternel conflit américain avec le terrorisme. Voilà pourquoi l’action se déplace dans la huitième saison en Afghanistan, scénario sur lequel il y a encore Hassam Haqqani et Tasneem Qureshi. Le plus vétéran de la série se souviendra des deux personnages de la quatrième saison, le premier étant un dangereux chef taliban et le second un agent allié de la CIA qui, enfin, s’est révélé comme un allié de la première.

Cependant, à cette époque, son complot n’a pas mis fin à ses activités terroristes, comme cela se produit généralement dans cette série, son retour cette saison est donc parfaitement logique. À ce moment-là, Haqqani a signé un pacte avec la CIA qui l’exonérait ainsi que tous ses alliés, clôturant une fin de saison douce-amère qui laissait Saul se demander s’il était du bon côté du conseil d’administration, le cas échéant. Cela pourrait être votre chance de démanteler votre organisation terroriste ou peut-être même de signer une paix durable et plus réelle.

La menace russe

Le cynique Gromov, joué par Costa Ronin, dans ‘Homeland’

Si cette paire d’antagonistes est toujours en attente de jugement, on pourrait en dire autant de ceux de la saison précédente, qui ont plongé dans les relations et influences complexes entre les gouvernements russe et américain. Il est vrai qu’arrêter tous les officiers russes corrompus peut sembler un objectif impossible, mais au moins Carrie pourrait résoudre ses problèmes en suspens avec ceux qui l’ont torturé pendant son séjour dans le pays eurasien.

Étant donné que, comme nous l’avons déjà noté, il est plus que probable que la loyauté douteuse du protagoniste exagent joue un rôle central dans la huitième saison, il est logique de penser que les services de renseignement russes auront une sorte de rôle, même si l’Afghanistan est le scène principale Même si la rencontre la plus attendue est celle qui réunirait Carrie avec le lieutenant-colonel Yevgeny Gromov, qui était son tortionnaire et qui se retrouve en toute impunité.

Une famille heureuse

Carrie dans un moment tendre avec sa fille

Depuis que le personnage principal a donné naissance à Franny, la fille qu’il avait avec le lieutenant Brody avant sa mort, leur relation a été plutôt atypique. D’un rejet et d’une haine presque viscérale pour lui rappeler sa relation mouvementée à l’exercice d’une mère affectueuse et désintéressée, la vérité est que le maintien la garde des enfants est de plus en plus difficile compte tenu de la remise en cause de son jugement et de sa capacité à prendre soin d’une autre personne, étant donné les embrouilles difficiles dans lesquelles il se retrouve constamment et finit presque avec elle à plusieurs reprises.

Finalement, la jeune fille semble être restée avec la sœur de Carrie, Maggie, tandis que l’agent a démissionné en échange de pouvoir le voir de temps en temps. Une fin assez amère, pour laquelle la protagoniste elle-même semble avoir reconnu son incapacité à mener une vie normale et à affronter sa maternité. Rassembler la mère et la fille de façon permanente pourrait être d’accorder la fin heureuse dont le protagoniste a besoin.

Mais est-ce que tout va vraiment être fermé …?

Carrie et Saul, protagonistes de «Homeland», dans leur dernière saison

Dans un monde télévisuel où les franchises et les redémarrages sont de plus en plus imposés, la possibilité d’un spin-off vole au-dessus de toute fin prévue. Avec ‘Homeland’ n’en est pas moins, et les rumeurs d’une poursuite qui permettraient Showtime continue d’exploiter le cosmos fictif de l’un de ses plus grands succès n’a pas tardé à venir.

En principe, la discussion semblait close, car il n’y avait aucune confirmation ni même annonce finale à ce sujet. Cependant, récemment, les créateurs, Alex Gansa et Howard Gordon, n’ont pas nié catégoriquement la possibilité d’être interrogés. De la même manière, l’actrice Claire Danes, Il a nié le podcast télécommandé que la finale sera complètement close, bien qu’il voit sa propre continuité comme Carrie Mathison compliquée, en donnant la priorité à l’éducation de son fils dans un lieu fixe avant les déplacements continus qui nécessitent de filmer dans des endroits de plus en plus reculés.

