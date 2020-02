Les camées de Cristina Yang et «le paquet» qu’elle a envoyé à Meredith s’améliorent chaque semaine

Les fans ont eu le cœur brisé lorsque la sœur tordue de Meredith Grey (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), a quitté la série, alors les producteurs ont trouvé des moyens de la travailler. L’épisode de cette semaine de Grey’s Anatomy comprenait les textes habituels entre les deux, plus un ajouté une histoire sur Yang du nouveau chirurgien.

[Warning: Grey’s Anatomy Season 16 spoilers ahead]

Ellen Pompeo et Sandra Oh | Eric McCandless / Walt Disney Television via .

Que pensent les fans du “package” que Cristina a envoyé à Meredith?

Lors de la finale de mi-saison de Grey’s Anatomy, Cristina a dit à sa sœur tordue qu’elle lui avait envoyé un colis. Il s’avère que c’était sous la forme d’une personne – McWidow – qui est un nouveau chirurgien pédiatrique à l’hôpital Gray-Sloan.

Le Dr Cormac Hayes (Richard Flood) a eu beaucoup plus de temps à l’écran dans l’épisode de cette semaine, et les fans ont adoré. L’homme doux mais sexy se pencha pour attacher la chaussure enceinte d’Amelia (Caterina Scorsone) et proposa de prendre le café des dames. Il est apparu arrogant et grossier la première fois que nous l’avons rencontré, mais il se rattrape cette semaine.

«C’est un cadeau très bien emballé», explique Amelia à Meredith.

À l’écran, la belle-sœur de Meredith, Amelia, est également très sensible à Hayes. Cependant, les fans ont encore plus à dire sur le package.

«J’aime McWidow parce qu’il est charmant mais arrogant ET compétent», a écrit un utilisateur de Reddit. “J’ai l’impression que nous n’avons pas obtenu cette combinaison exacte depuis un certain temps.”

De nombreux autres fans conviennent que ce nouveau chirurgien pédiatrique est ce dont le spectacle avait besoin.

Le camée de Cristina Yang était ce que chaque fan de “Grey’s Anatomy” voulait

Bien que Yang ne soit pas revenue en chair et en os cette semaine, elle a fait plusieurs petits camées. Le premier était à travers un texte que Meredith et Cristina s’envoyaient. Ils ont discuté de savoir si le colis qu’elle avait envoyé était «personnel» ou «professionnel». La réponse est les deux, bien sûr.

Plus tard, le camée s’est encore amélioré lorsque nous avons entendu que Yang s’était battu pour le même type de cas médical que Hayes et Meredith. Il s’est avéré que Yang avait raison, pas Hayes, et elle ne l’a pas laissé vivre.

“Elle était un véritable cauchemar”, a expliqué Hayes Cristina.

Nous découvrons également que le chirurgien pédiatrique n’a aucune idée que Meredith est la meilleure amie de Cristina. C’est la combinaison parfaite – il raconte des histoires sur sa meilleure amie et ne sait même pas que Cristina essaie de les relier. Cela ne pourrait que s’améliorer si Yang fait une apparition dans la série.

Nous voyons le côté plus doux de McWidow, et nous sommes là pour ça

Alors que Hayes et Meredith travaillent ensemble tout au long de l’épisode, nous découvrons plus d’histoire sur le nouveau chirurgien. Sa femme est décédée il y a deux ans et sa semaine était particulièrement difficile lorsqu’il a rencontré Meredith. Il s’est même excusé auprès d’elle.

“Écoutez, Gray, je deviens un peu sombre à cette période de l’année parce que c’est quand j’ai perdu ma femme à cause du cancer”, dit Hayes. «J’espère donc que nous pourrons recommencer.»

Il est très gentil et doux tout au long de l’épisode. Nous ne pensions pas que nous l’aimerions aussi vite. Espérons qu’il y aura plus de McWidow lorsque Grey’s Anatomy sera de retour jeudi prochain à 21 h. ET à ABC.

