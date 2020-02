Les camées drôles de Leticia Sabater et Mariló Montero dans ‘Vergüenza’

La troisième saison de ‘Shame’ est maintenant disponible sur Movistar + et est chargée de cet humour maladroit qui est devenu l’emblème de la série. Jesús (Javier Gutiérrez) étend son embarras à l’échelle nationale après avoir frappé son fils un colleja devant toute l’Espagne et cette réputation mal méritée lui permet de rencontrer des célébrités aussi pertinentes que Leticia Sabater et Mariló Montero, qui joue dans les deux camées les plus drôles.

Leticia Sabater rencontre Jésus dans le gymnase

L’auteur de “La salchipapa” apparaît comme ce qu’elle est, une fille de fitness de la tête aux pieds. Jésus va dans un gymnase pour bénéficier d’une réduction pour être célèbre et Sabater porte et travaille ses abdos. Le protagoniste lui dit que le même matin, il visitera le programme de Mariló Montero et propose de se réunir pour le dîner tous ensemble, mais Leticia est une femme occupée et ne donne ses souvenirs qu’au présentateur avant de poursuivre sa routine d’exercice.

Mariló Montero présente son magazine dans ‘Vergüenza’

Dans ce même épisode apparaît Mariló Montero, également dans sa sauce. Elle est l’hôte d’un magazine du matin intitulé «Talk to Mariló‘, qui invite Jésus à parler de sa vidéo virale. Cependant, la renommée est éphémère et les «pauvres» sont relégués pour soutenir l’alimentation du programme. Et il n’y a rien que Jésus puisse aimer moins que de ne pas être le protagoniste. La réunion devient tendue et Mariló finit par déclarer devant la police: “Il est vrai qu’il a eu ses quinze minutes de gloire, mais ces choses durent très peu et, visiblement, il ne savait pas comment les gérer”, définit le présentateur sur le point de pleurer.

La honte se propage

Ce ne sont pas les seuls moments honteux de Jésus dans les six nouveaux épisodes de «Honte». Le protagoniste infecte tous ceux qui l’entourent: Nuria (Malena Alterio), Carlos Miguel Rellán, Óscar (Vito Sanz) et Mayte (María Hervás) subissent les conséquences de vivre à côté de ces metepatas professionnelles. La série de Juan Cavestany et Álvaro Fernández Armero est disponible sur Movistar + depuis le 14 février.

