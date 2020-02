Les Canadiens de The Sweet Way protègent le prince Harry et Meghan Markle

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry veulent juste être laissés seuls. Malheureusement, c’est un peu difficile pour deux membres de la famille royale. Bien que le couple ait fait tout son possible pour mener une vie aussi normale que possible, leur statut et leur notoriété ont rendu difficile leur intégration dans la vie civile.

Quitter leur emploi en tant que membres de la famille royale a été l’une des mesures les plus drastiques qu’un royal ait prises pour protéger sa vie privée. Mais même si les deux se sont éloignés de la famille de Harry et ont déménagé au Canada, les paparazzis les ont toujours suivis.

Le prince Harry et Meghan Markle | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Meghan Markle et le prince Harry démissionnent

Depuis que Meghan et le prince Harry ont commencé à sortir ensemble, ils ont reçu de sévères critiques à peu près tout ce qu’ils font. L’examen ne s’est intensifié que lorsqu’ils se sont mariés et ont eu un bébé. Au début de l’année, le couple a annoncé qu’il voulait prendre du recul par rapport à ses rôles de royals seniors, mais qu’il voulait continuer à travailler pour la reine.

Malheureusement, il n’était pas possible pour les Sussex d’être des membres de la famille royale à temps partiel. La Reine a publié une déclaration suite à la décision.

“Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureuse qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille”, a-t-elle écrit dans un communiqué.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

La déclaration de Buckingham Palace est entrée dans les détails des changements qui se produiraient dans le cadre de ce nouvel arrangement.

“Comme convenu dans ce nouvel arrangement, ils comprennent qu’ils doivent se retirer des fonctions royales, y compris les nominations militaires officielles”, indique le communiqué. «Ils ne recevront plus de fonds publics pour les fonctions royales.»

«Avec la bénédiction de la Reine, les Sussex continueront de maintenir leurs patronages et associations privés. Bien qu’ils ne puissent plus représenter officiellement la Reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils font continuerait de défendre les valeurs de Sa Majesté. »

«Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres en RHS, car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.»

La nouvelle vie de Meghan Markle et du prince Harry au Canada

Après avoir annoncé leur sortie, Meghan et Harry ont déménagé à North Saanich sur l’île de Vancouver. Selon les témoignages, la petite communauté au Canada s’est ralliée pour soutenir le couple royal et leur vie privée.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight que les entreprises de la région étaient bombardées de questions sur les Sussex. Les interrogatoires sont devenus si intenses qu’ils ont entravé la capacité des entreprises à faire des affaires.

Depuis lors, certains magasins ont affiché des panneaux à leurs portes pour informer la presse qu’ils ne sont pas les bienvenus.

Heureusement, le couple royal aurait pu s’installer dans une vie quelque peu normale malgré les demandes des médias.

“Ils aiment vivre une vie tranquille”, a déclaré une source à People du couple. «Ils font de longues promenades, ils font du yoga et Meghan cuisine. Ce sont de vrais corps à la maison qui aiment se détendre avec Archie et les chiens. »