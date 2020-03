Les canaux de Venise sont nettoyés par le manque de touristes.

Le passage du nouveau coronavirus a laissé un grand chaos dans plusieurs pays. Cependant, sa propagation a contribué à protéger l’environnement et à réduire considérablement la pollution.

En Chine, pays d’origine de la pandémie, l’industrie est paralysée et la diminution des vols et de l’activité automobile dans le pays a entraîné une baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre, provoquant un ciel bleu et exempt de smog qui n’a jamais été j’avais vu.

À Venise, quelque chose de similaire s’est produit alors que l’eau dans les canaux est nettoyée par le manque de touristes et de trafic de bateaux. Les canaux sont très beaux et vous pouvez voir transparents à certains endroits. Les résidents disent qu’ils peuvent même voir des poissons nager dans l’eau claire.

Les canaux de Venise sans trafic de bateaux !! Le résultat? De l’eau claire, une quantité incroyable de poissons nouveau-nés …

Le groupe Facebook Venezia Pulita a publié plusieurs photos de la chaîne et des commentaires très positifs sur la situation de la chaîne.

La Terre avait besoin d’une pause des humains.

Les photos sont très impressionnantes et la transparence transmet beaucoup de détente.

Le maire de Venise assure que l’eau se voit plus claire par la diminution du trafic des bateaux qui ne bougent plus celui qui a soif qui remonte à la surface. Il garantit également que la qualité de l’air s’est considérablement améliorée.

Ces images / vidéos nous feront également réfléchir à la fin de ce cauchemar.

