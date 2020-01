Les candidats appellent Jésus “hétérobasique” parce qu’il est “dégoûté” de voir ses collègues maquilleurs

Après-midi de controverse dans ‘OT 2020’ et encore plus en dehors de l’Académie. Tout en suivant le Les paroles de Jesús Rendón lorsque certains de ses camarades de classe comme Rafa, Bruno et Gèrard ont décidé de se maquiller et habillez-vous dans des vêtements empruntés par les filles. “Comment dégoûtant vous donnez avec la barbe et le maquillage, il est très rare de vous voir comme ça “, a expliqué l’Andalou. Les réactions n’étaient pas attendues sur les réseaux sociaux ou par leurs pairs.

Les candidats de ‘OT 2020’ commentent ce qui s’est passé avec Jésus

L’idée d’Ari de se maquiller sur ses camarades de classe a fait sensation. Tout le monde semblait aimer l’idée, sauf Jésus. “Tu vois le plumeau, hein, “lâcha-t-il tandis que Rafa se maquillait dans la cuisine. “Mais quel plumeau, Jésus?” Répondit Ari agacé. Pendant ce temps, Jésus lui-même a chanté “plume, plume gay”. “Autrement dit, le seul homme ici est moi“at-il fini par dire.

Les commentaires de Jésus sont que ???? # OTDirecto23E pic.twitter.com/dWncgxXTMC

– manu (@quiralio) 23 janvier 2020

Les poulets critiquent le commentaire de Jésus.

Je les ai beaucoup aimés. # OTDirecto23E pic.twitter.com/bnbcCQSb8i

– MALBERT (@ItsMalbert) 23 janvier 2020

Plus tard, avec Jésus déjà dans la salle de piano composer une chanson pour sa mère, les autres ont commenté ce qui s’est passé. “Jésus a dit qu’il était dégoûté. Cela me donne beaucoup de choses à dire, je pensais que c’était moche”, a déclaré Bruno. “Eh bien, c’est dégoûtant. Ça semblait être de la merde de dire ça, mais bon,” fit remarquer Ari, à quoi Rafa répondit: “C’est très hétérobasique. “” Fondamentalement, ce qu’est Jésus, un hétérobasique“, s’installa son compagnon.

Respect et diversité

Les candidats ont continué à contourner la question pendant un certain temps. “Et si j’aimais le faire, quoi? “Se demanda Bruno. Ari ne laissa pas non plus son étonnement:” Bien sûr, si tu as l’air assez bien, quel est le problème?“Dans les réseaux sociaux, le débat était encore plus grand. Même certains tweeters ont proposé de visiter l’Académie pour” parler de la masculinité et de la diversité des types d’hommes dans la société “.

.